Seis detenidos por el suministro ilegal de combustible frente a la costa sur de Gran Canaria

La Guardia Civil de Las Palmas ha detenido a seis personas, tres de ellas menores de edad, por su presunta implicación en el suministro ilegal de combustible en el mar, una práctica conocida como ‘petaqueo’, durante una actuación desarrollada frente a la costa sur de Gran Canaria.

La intervención se inició cuando los agentes detectaron una maniobra sospechosa frente al litoral de San Bartolomé de Tirajana. En la zona, una embarcación recreativa cabinada, de entre 12 y 15 metros de eslora, y una embarcación semirrígida se abarloaron a algo más de una milla de la costa para intercambiar varias garrafas. Poco después, ambas embarcaciones repitieron la maniobra.

Tras recibir el aviso del Centro Operativo de Servicios, la patrullera del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil se dirigió al lugar para comprobar lo sucedido. Una vez allí, los agentes abordaron la embarcación cabinada, que navegaba en dirección a alta mar, y detuvieron a sus tres ocupantes.

Durante la inspección de la embarcación, los agentes localizaron numerosas garrafas de combustible, así como útiles para la navegación.

Una vez asegurada esta primera embarcación, la patrullera continuó la actuación y logró interceptar la semirrígida a la altura de Anfi del Mar, cuando se dirigía hacia Puerto Rico. Sus tres ocupantes también fueron detenidos y la embarcación quedó intervenida.

Ya en el Puerto Base de Puerto Rico, la embarcación cabinada comenzó a hacer agua y a escorarse, por lo que los agentes actuaron con rapidez para evitar que se hundiera. Para ello, descargaron el combustible que transportaba y realizaron las labores necesarias de achique.

El recuento posterior permitió contabilizar un total de 198 garrafas llenas, con una cantidad estimada de entre 4.500 y 5.000 litros de gasolina, que fueron intervenidos durante la actuación.

Las seis personas detenidas fueron trasladadas al Puesto Principal de Puerto Rico-Mogán, donde se continuarán las diligencias correspondientes.