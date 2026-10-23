Tres de cada diez empresas en las Islas ya rentabilizan la inteligencia artificial

El tejido productivo del Archipiélago avanza a dos velocidades en la carrera por la modernización. Los últimos datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al primer trimestre de 2026, confirman que la inteligencia artificial está presente en el 30,3% de las compañías con conexión a internet, diez o más empleados y sede social en Canarias. La cifra refleja un avance en la digitalización privada, pero deja a las Islas 3,3 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, que ya alcanza el 33,6%.

En la práctica, esto supone que cerca de siete de cada diez empresas canarias de tamaño medio o grande todavía operan al margen de unas herramientas diseñadas para multiplicar la productividad y reducir los costes operativos. En un mercado marcado por la lejanía y los sobrecostes derivados de la fragmentación del territorio, la incorporación de tecnología se convierte en una vía directa para ganar competitividad sin depender de las ayudas públicas. Sin embargo, la realidad del tejido isleño demuestra que la inversión en innovación a menudo choca con las urgencias del día a día, los costes laborales y la rigidez del entorno económico.

Herramientas para ganar eficiencia

El informe del INE no se limita a un concepto abstracto de tecnología, sino que mide la implantación de soluciones prácticas en el entorno de trabajo. El indicador abarca desde programas capaces de analizar textos, reconocer la voz o generar lenguaje natural, hasta sistemas que identifican objetos y personas a través de imágenes.

En el ámbito de la gestión interna, la estadística incluye los sistemas de aprendizaje automático orientados al análisis de datos, el software que automatiza procesos administrativos rutinarios y los algoritmos diseñados para respaldar la toma de decisiones directivas. También se contabilizan las tecnologías aplicadas a la producción física, como el movimiento autónomo de máquinas, así como la generación de vídeo, imagen y sonido. Se trata de un abanico de recursos que interviene de lleno en la comunicación comercial, la logística, la gestión de recursos y el ahorro de tiempo en las oficinas.

El reto del tamaño empresarial

Para elaborar esta radiografía autonómica, Estadística toma como referencia la ubicación de la sede social de cada compañía. El 30,3% registrado en el Archipiélago retrata a las sociedades domiciliadas en las Islas que superan la barrera de los diez trabajadores. La metodología establece una línea divisoria entre estas corporaciones y los negocios de menor dimensión, una distinción clave para entender la economía local.

El ecosistema empresarial canario está compuesto en su inmensa mayoría por autónomos y microempresas que no entran en este tramo principal, donde la brecha digital suele ser más pronunciada por la falta de músculo financiero y la carga burocrática que absorbe los recursos de los pequeños propietarios. Para una pyme isleña, destinar capital a la contratación de personal especializado o a la compra de licencias tecnológicas exige un margen de beneficio que no siempre está garantizado tras cumplir con las obligaciones fiscales y las cotizaciones.

La encuesta del INE, elaborada bajo criterios armonizados con el resto de la Unión Europea, cruza datos sobre acceso a la red, implantación de herramientas digitales, comercio electrónico y contratación de perfiles técnicos. La fotografía final deja claro que, aunque una tercera parte de las firmas de mayor envergadura en Canarias ya ha dado el paso hacia la automatización para defender su cuota de mercado, la mayor parte del sector privado isleño tiene aún pendiente una transición tecnológica que resultará determinante para sostener el empleo y el crecimiento en los próximos años.