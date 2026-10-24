Ángel Víctor Torres (PSOE) presiona por la 'ley de nietos' ante el Tribunal Supremo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido este sábado que la controversia judicial sobre la denominada ley de nietos se resuelva antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Sus declaraciones se producen después de que el Tribunal Supremo haya requerido al Gobierno la entrega del listado completo de los 163.020 ciudadanos afectados por la suspensión cautelar de su derecho al voto.

Torres se ha pronunciado sobre este asunto durante la presentación de las candidaturas socialistas en Canarias, después de que el alto tribunal concediera al Ejecutivo un plazo de cinco días para aportar la documentación solicitada.

El dirigente socialista ha asegurado que el Gobierno ya ha remitido buena parte de la información y que completará el expediente dentro del plazo establecido. Sin embargo, ha centrado sus críticas en la suspensión cautelar, que, según sostiene, impide votar a personas que ya participaron en las elecciones autonómicas de 2023 y en las europeas de 2024.

A juicio de Torres, esta medida supone "cercenar un derecho constitucional".

Torres acusa a la oposición de dividir a los españoles

El secretario general del PSOE canario también ha cargado contra la oposición, a la que acusa de alimentar una división entre ciudadanos en función de su acceso al voto. Según ha manifestado, la derecha pretende establecer una distinción entre "españoles de primera y españoles de segunda".

Torres ha defendido además el carácter personal y secreto del sufragio, en el marco de una controversia que deberá resolverse en el ámbito judicial. El requerimiento del Supremo se centra en la documentación relativa a los ciudadanos afectados por la suspensión cautelar.

El PSOE asegura que está en fase de remontada

Durante el mismo acto, Torres también ha respondido a las previsiones electorales que atribuye al Partido Popular y a Vox. El ministro considera que ambas formaciones se están "poniendo una tirita antes de la herida" al anticipar una derrota socialista.

Frente a esos pronósticos, ha asegurado que el PSOE atraviesa una fase de "remontada" y ha recurrido a las elecciones generales de 2023 para defender su argumento. Torres ha recordado entonces las previsiones que apuntaban a un retroceso de Pedro Sánchez y ha expresado su confianza en que vuelva a producirse un resultado favorable para los socialistas.