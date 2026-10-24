Ángel Víctor Torres sitúa a Feijóo "absolutamente entregado a las tesis de la ultraderecha"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de acercarse a las posiciones de Vox con el objetivo de alcanzar la Presidencia del Gobierno. Durante un acto de presentación de las candidaturas socialistas en las islas, Torres ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendría un Ejecutivo sustentado en acuerdos con la formación de Santiago Abascal.

El dirigente socialista ha asegurado que a Feijóo le daría "absolutamente igual que España retroceda" y le ha reprochado que busque llegar a la Moncloa "como sea y al precio que sea". Torres ha vinculado esta estrategia a un posible retroceso democrático y ha acusado al líder popular de aceptar postulados que considera contrarios al actual marco de libertades.

Torres da por segura la continuidad de Sánchez

Pese a sus críticas al PP, el secretario general de los socialistas canarios se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez volverá a presidir el Gobierno tras las próximas elecciones generales. Torres ha defendido que los ciudadanos frenarán en las urnas el cambio político que atribuye a la derecha y ha reivindicado la continuidad de la agenda legislativa del Ejecutivo.

Sus declaraciones se enmarcan en la estrategia del PSOE de situar los posibles pactos entre el PP y Vox en el centro del debate electoral, ante la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre.

El PSOE cuestiona el compromiso del PP con la igualdad

Torres también ha dirigido sus críticas a las posiciones del PP en materia de igualdad y a los acuerdos alcanzados por los populares con Vox en distintos gobiernos autonómicos. El ministro ha cuestionado el compromiso de Feijóo con las políticas de defensa de las mujeres y ha afirmado que "de feminista, absolutamente nada".

El dirigente socialista ha contrapuesto estas críticas a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha definido como un Ejecutivo feminista. De este modo, Torres ha situado las políticas de igualdad y los pactos territoriales del PP entre los principales argumentos de los socialistas para confrontar con la alternativa que lidera Feijóo.