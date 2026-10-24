Canarias inicia la adjudicación de 42 viviendas públicas de alquiler en Lanzarote

El Gobierno de Canarias ha abierto el plazo para solicitar una de las 42 viviendas protegidas de titularidad pública construidas en Montaña Roja, en Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza. Los inmuebles se incorporarán al parque público autonómico en régimen de alquiler, según la resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Las viviendas se han adquirido mediante la colaboración entre el Ejecutivo regional y el Cabildo de Lanzarote, que financió la compra de los inmuebles antes de cederlos a la Administración autonómica para su gestión.

Viviendas de tres dormitorios y garaje

Cada inmueble dispone de unos 90 metros cuadrados útiles, distribuidos en tres dormitorios, además de un garaje de 20 metros cuadrados. Del total, dos viviendas se han adaptado específicamente para personas con movilidad reducida o dificultades severas de comunicación motriz.

La adjudicación se realizará mediante siete cupos diferenciados, conforme a lo establecido en el Decreto 23/2026, con el objetivo de distribuir las viviendas entre distintos colectivos.

Jóvenes, mayores y víctimas de violencia de género

Once viviendas se reservarán para jóvenes de hasta 35 años, mientras que otras cuatro se destinarán a personas mayores de 65 años. La convocatoria contempla también tres inmuebles para víctimas de violencia de género y uno para emigrantes retornados.

Por su parte, cuatro viviendas se asignarán a personas con limitaciones de movilidad, dos de ellas destinadas a personas que utilizan silla de ruedas de forma permanente. Las 19 restantes se adjudicarán a través del cupo general.

Cómo solicitar una de las viviendas

Los inmuebles deberán destinarse a residencia habitual y permanente mediante un contrato de arrendamiento público. Para optar a una de las casas, los interesados deben estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias.

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto del 26 de octubre al 16 de noviembre, y el trámite deberá realizarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.