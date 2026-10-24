Domínguez denuncia que la pasividad migratoria del PSOE "mata" y exige desplegar al Ejército

El presidente del Partido Popular de Canarias y vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, ha acusado este sábado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no actuar con suficiente firmeza ante la crisis migratoria que afecta al archipiélago. "La pasividad y la política migratoria del PSOE mata", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación en Fuerteventura, donde también ha lamentado que "muchas personas han quedado en el mar".

Domínguez considera que la respuesta del Gobierno central debe ir más allá de la atención a los inmigrantes que llegan a las islas y centrarse en combatir las redes que organizan las travesías. Para ello, ha reclamado un plan de actuación que combine el control fronterizo, la cooperación internacional y el refuerzo de los efectivos desplegados en la ruta atlántica.

El PP exige la intervención de las Fuerzas Armadas y Frontex

Entre las medidas que defiende el dirigente popular figura la movilización de las Fuerzas Armadas y una mayor implicación de Frontex en las aguas del Atlántico. También ha reclamado más recursos humanos y materiales para la Guardia Civil y la Policía Nacional, a los que considera insuficientemente dotados ante la presión migratoria que soportan las islas.

El presidente del PP canario ha criticado, además, la actuación del resto de las formaciones políticas, a las que acusa de haber renunciado a frenar las salidas de embarcaciones desde los países de origen. A su juicio, los partidos se han acostumbrado a "bajar la guardia" y "tirar la toalla", mientras el debate se centra en qué hacer con los inmigrantes una vez que llegan a territorio español.

Frente a esa situación, Domínguez defiende actuar antes de que las embarcaciones partan hacia Canarias y perseguir a las organizaciones criminales que se lucran con el tráfico de personas.

Cooperación con los países de origen y tránsito

El dirigente popular también ha insistido en la necesidad de reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito, tanto para controlar las rutas migratorias como para impulsar inversiones que contribuyan a evitar las salidas irregulares.

Domínguez ha advertido de que la discusión política no puede comenzar únicamente cuando los inmigrantes desembarcan en las islas. En ese momento, ha señalado, se abre una disputa sobre la acogida y el reparto entre comunidades autónomas que termina perjudicando especialmente a Canarias.

El presidente del PP regional sostiene que su partido mantiene una hoja de ruta para afrontar la crisis migratoria, basada en el control de las fronteras, la lucha contra las mafias y la cooperación internacional. Según ha defendido, el objetivo es impedir que las redes de tráfico de personas sigan operando y evitar nuevas muertes en la ruta atlántica.