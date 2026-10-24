El Cabildo de La Gomera y el CSIC sellan una alianza para impulsar proyectos de innovación

El Cabildo de La Gomera y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han formalizado un protocolo general de actuación orientado a coordinar esfuerzos en materia de investigación científica, desarrollo técnico y transferencia de conocimiento. La medida busca articular una base de cooperación que permita explorar iniciativas conjuntas y dar respuesta a las necesidades estructurales, medioambientales y productivas de la isla.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, ha destacado la trascendencia de recurrir a la evidencia y al talento científico para dinamizar la economía local. Según Curbelo, la intención primordial radica en conectar las capacidades de la institución investigadora con la realidad gomera: "Este protocolo abre una vía de colaboración para acercar la investigación científica a las necesidades de nuestra isla. Queremos que el conocimiento nos ayude a identificar nuevas oportunidades de desarrollo y a avanzar en soluciones que respondan a los retos de La Gomera", afirmó el dirigente.

Asimismo, el mandatario insular hizo hincapié en la necesidad de consolidar un entorno productivo eficiente que no dependa exclusivamente de inercias tradicionales, señalando que el objetivo final de su administración consiste en favorecer un modelo de desarrollo que combine la competitividad, el impulso decidido al emprendimiento y el cuidado del entorno natural insular.

Entre las herramientas contempladas en el texto suscrito figuran la realización de programas de estudio, el intercambio constante de información técnica y el asesoramiento científico cualificado. De forma complementaria, ambas entidades prevén la organización conjunta de seminarios, foros divulgativos y actividades orientadas a la formación de personal investigador, favoreciendo con ello el arraigo de perfiles técnicos especializados.

Para garantizar la correcta ejecución de estas metas, se constituirá una comisión mixta de seguimiento integrada por miembros de ambas partes. Este órgano supervisará los avances, evaluará las futuras líneas de trabajo y determinará qué instrumentos concretos deben redactarse para materializar proyectos determinados.

El acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogable en el tiempo, se define formalmente como un marco general de intenciones. Por consiguiente, el protocolo no compromete por sí mismo partidas presupuestarias directas para el erario público, supeditando cualquier desembolso futuro a la firma de convenios específicos con objetivos y medios perfectamente delimitados.