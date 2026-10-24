El PP avisa: Coalición Canaria no servirá para "acabar con el sanchismo" tras su veto a Vox

El candidato del PP al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Gustavo González de Vega, ha criticado la posición de Coalición Canaria (CC), que se ha negado a respaldar un hipotético Gobierno de PP y Vox. Tras registrar la candidatura popular, González de Vega aseguró que los nacionalistas han dejado de ser una opción para quienes buscan un cambio en el Ejecutivo central.

«Cualquier canario o canaria que quiera acabar con el sanchismo ya no podrá confiar en que esa formación nacionalista vaya a hacerlo posible con los votos que consiga en Canarias», afirmó.

Vivienda, inmigración y autónomos

El candidato popular defendió la necesidad de un cambio de Gobierno en La Moncloa y criticó que España lleve cuatro ejercicios consecutivos sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado. También denunció los compromisos pendientes del Ejecutivo central con Canarias.

Entre las prioridades del PP, González de Vega señaló el acceso a la vivienda, la inmigración irregular y el apoyo a los trabajadores autónomos.

El REF, entre las prioridades del PP

González de Vega también defendió el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y aseguró que debe mantenerse como un derecho de las islas y no como un privilegio. El candidato reivindicó el papel de su partido en la defensa de las singularidades del archipiélago y recordó la creación de la figura del comisionado del REF en las instituciones autonómicas.

Por su parte, el candidato del PP al Senado, José Carlos Acha, que concurre junto a Inés Vera, defendió el compromiso de los populares con las demandas de Canarias en la Cámara Alta. Acha también señaló la propuesta de Alberto Núñez Feijóo como alternativa a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Lope Afonso critica las políticas de Sánchez

El presidente insular del PP, Lope Afonso, participó en el acto de presentación de las candidaturas y destacó el perfil profesional de sus integrantes.

Afonso criticó las consecuencias que, a su juicio, tienen las políticas del Gobierno central sobre las familias, las dificultades de los jóvenes para emanciparse y la situación de las clases medias. El dirigente popular defendió que su partido ofrece una alternativa a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.