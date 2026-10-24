El viento gana fuerza en Canarias este sábado y la calima volverá el domingo

Canarias afronta este sábado, 24 de octubre, una jornada marcada por el viento del nordeste, la nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve y la posibilidad de lluvias débiles. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también apunta a la presencia de calima en altura durante el fin de semana, con especial atención al domingo, cuando afectará a Lanzarote y Fuerteventura, además de las medianías y cumbres de las islas montañosas.

El viento, protagonista de este sábado

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada y registrará intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas. La Aemet no descarta rachas localmente muy fuertes en estas zonas, por lo que conviene prestar atención a la evolución de las condiciones meteorológicas durante la jornada.

En Tenerife, el viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en el extremo noroeste y la vertiente sudeste. En Gran Canaria, las zonas más expuestas serán también el noroeste y el sudeste. La Palma, La Gomera y El Hierro podrán registrar igualmente rachas intensas en sus vertientes más expuestas.

Lanzarote y Fuerteventura tendrán intervalos nubosos, con predominio de nubes medias y altas, y viento del nordeste moderado, que podrá intensificarse en determinados puntos.

En cuanto al estado del cielo, predominará la nubosidad en el norte de las islas montañosas, el este de La Palma y el área metropolitana de Tenerife. Se abrirán claros durante las horas centrales, aunque no se descartan lluvias débiles, especialmente en las medianías.

En el resto del archipiélago se esperan intervalos de nubes medias y altas, con mayor presencia de claros.

La calima volverá a las islas el domingo

La previsión de la Aemet para este domingo, 25 de octubre, contempla la presencia de calima en altura sobre Lanzarote y Fuerteventura, así como en las medianías y cumbres de las islas montañosas.

El polvo en suspensión coincidirá con una jornada en la que se mantendrá la nubosidad en las vertientes norte de las islas de mayor relieve. En el resto del archipiélago predominarán los intervalos de nubes medias y altas, sin descartar lluvias débiles y aisladas.

Además, la formación de nubosidad de evolución podría dejar precipitaciones localmente moderadas en zonas del interior, especialmente en Tenerife y Gran Canaria.

El viento continuará soplando del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas y en zonas del interior de Lanzarote y Fuerteventura durante la primera mitad del día. En medianías y cumbres, el viento será flojo a moderado del sureste.

Temperaturas suaves en las capitales canarias

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o experimentarán ligeros ascensos durante este sábado. En las dos capitales canarias, los valores previstos para hoy son de 22 a 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y de 22 a 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria.

En el resto de las islas, las máximas oscilarán entre los 20 grados previstos en Valverde, en El Hierro, y los 26 grados de Arrecife, en Lanzarote, y San Sebastián de La Gomera.

Para el domingo, la Aemet mantiene la previsión de temperaturas sin cambios significativos o con ligeros ascensos. La evolución de la calima y del viento marcará así el tiempo en Canarias durante el cierre del fin de semana.