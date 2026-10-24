Gran Canaria recurre al neuromarketing para medir el impacto de sus atractivos

El área de Turismo de Gran Canaria ha puesto en marcha un proyecto pionero basado en el neuromarketing con el fin de evaluar con rigor científico cómo perciben los turistas los principales reclamos de la isla. Esta iniciativa busca superar las limitaciones inherentes a las encuestas tradicionales, ofreciendo datos objetivos sobre la verdadera capacidad de atracción del destino insular.

Para desarrollar la investigación, el Cabildo colabora estrechamente con el EMOTUR Lab y el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES), ambos integrados en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El trabajo de campo arrancó a mediados del pasado mes de octubre y tiene su base operativa en las instalaciones del Centro Insular de Turismo (CIT).

El estudio analiza la respuesta empírica de los participantes frente a una batería de 40 recursos turísticos representativos. El propósito central radica en calibrar con exactitud la correspondencia existente entre la proyección que emite el destino y la asimilación visual e intuitiva que experimenta el visitante al observar los diversos enclaves insulares.

La metodología combina dos herramientas biométricas avanzadas con un sondeo posterior. En primer término, se aplica el eye tracking o seguimiento ocular, técnica que registra con precisión milimétrica las zonas donde se fija la mirada, la duración de cada fijación y la secuencia de exploración visual. Gracias a ello, los analistas determinan qué elementos suscitan interés prioritario y cuáles pasan desapercibidos.

Asimismo, los investigadores recurren al face coding para el análisis de microexpresiones faciales, una herramienta destinada a medir las emociones primarias involuntarias provocadas por el material gráfico exhibido. La experiencia concluye con un cuestionario tradicional para contrastar la opinión declarada con las reacciones subconscientes registradas de forma simultánea.

Con la incorporación de estas métricas objetivas de atención y emoción, los responsables insulares buscan optimizar la toma de decisiones y dotar de mayor eficiencia a la promoción, garantizando que los recursos invertidos en la difusión turística respondan al comportamiento real del mercado.