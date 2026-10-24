Herido grave un hombre de 78 años al caer con su coche por un barranco en La Gomera

Un hombre de 78 años de edad se encuentra en estado grave tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en la isla canaria. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 11:15 horas de este sábado, cuando el vehículo en el que circulaba se precipitó por un barranco en la zona de Lomo del Balo, dentro del término municipal de Valle Gran Rey. El automóvil cayó desde una altura aproximada de diez metros, lo que provocó severos desperfectos en la carrocería y dejó atrapado a su ocupante en el interior.

Tras tener constancia del suceso, la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias activó con rapidez un amplio dispositivo de socorro. Hasta el punto del percance se desplazaron dotaciones de los bomberos comarcales, una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el personal facultativo del centro de salud más cercano para prestar asistencia inmediata.

Las labores de rescate resultaron especialmente complejas debido a la orografía escarpada del terreno y a la deformación del turismo tras el impacto contra el fondo del desnivel. Los bomberos debieron emplear herramientas especializadas para liberar al conductor atrapado entre los restos del habitáculo. Una vez completada la excarcelación con plenas garantías, trasladaron a pie a la víctima hasta el lugar accesible donde esperaban los sanitarios terrestres.

En la primera exploración, los sanitarios confirmaron que el paciente presentaba diversos traumatismos de pronóstico grave. Tras estabilizarlo sobre el terreno con maniobras avanzadas, el afectado fue transportado en ambulancia hasta el Puerto de Vueltas, donde se habilitó un punto de toma de tierra idóneo para el aterrizaje de una unidad aérea.

El helicóptero medicalizado del servicio de urgencias asumió la evacuación aérea hacia Tenerife para ingresar de urgencia al herido en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Por su parte, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local instruyeron el atestado pertinente con el fin de esclarecer la dinámica y las causas del accidente.