La vía judicial y la exigencia de 100 millones tensionan al Estado

La relación institucional entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias y el Ministerio del Interior atraviesa un punto de ruptura estructural. La decisión de la consejera Candelaria Delgado de acudir a la Fiscalía por los retrasos sistemáticos de la Administración General del Estado en la derivación de menores migrantes no acompañados desplaza el conflicto desde el terreno del diálogo político al ámbito del control jurisdiccional.

El elemento central de este choque reside en una paradoja de gestión. A diferencia del escenario de la crisis de 2023, la atención a la infancia migrante cuenta actualmente con una regulación legislativa específica que fija el marco de actuación y los criterios de traslado. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico denuncia una ralentización deliberada o inoperante por parte del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, lo que ha obligado a Canarias a sostener el ritmo de derivaciones hacia recursos peninsulares mediante el auxilio de la Fiscalía y la obtención de resoluciones judiciales favorables.

A esta tensión procedimental se suma el bloqueo de las negociaciones. Canarias exige la convocatoria inmediata de la mesa migratoria de seguimiento para responder a los repuntes de llegadas registrados en las costas de Lanzarote y El Hierro, al tiempo que insiste en la necesidad de desplegar a la agencia europea Frontex en la ruta atlántica, una reivindicación que el Gobierno regional mantiene de forma ininterrumpida.

La batalla por la suficiencia financiera: el coste de oportunidad del escudo social

La crisis en la gestión de la infancia migrante no actúa como un fenómeno aislado, sino que repercute directamente en el equilibrio presupuestario y en la capacidad asistencial de la comunidad autónoma. En este contexto se enmarca la reclamación formulada por Candelaria Delgado para que el Gobierno central transfiera a las islas entre 50 y 100 millones de euros.

Desde la óptica de las finanzas públicas, esta exigencia no responde a una liquidación de deuda contable ni a un compromiso formalmente fiscalizado, sino a una presión política sobre el principio de suficiencia financiera. El Gobierno canario sostiene que el gasto derivado de la tutela continuada de los menores sobrecarga las cuentas autonómicas y amenaza la sostenibilidad del sistema de protección social insular. Los fondos reclamados están orientados a afianzar la inclusión de los menores dentro de la Renta Canaria de Ciudadanía y a sostener el incremento progresivo de las ayudas destinadas a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Esta postura conecta directamente con un cambio analítico en el abordaje de la exclusión: la Consejería rechaza abordar la pobreza infantil como un indicador estadístico desvinculado, argumentando que se trata de un problema estructural que requiere un soporte integral a toda la unidad familiar.

El contrapunto autonómico: eficiencia interna frente a la inacción estatal

Como estrategia de legitimación política, el Gobierno autonómico contrapone el bloqueo estatal en materia fronteriza con los avances logrados en el ámbito de sus competencias exclusivas de bienestar social:

Inclusión social: consolidación de un incremento del 30% en la Renta Canaria de Ciudadanía durante el transcurso de la legislatura.

Reforma de la Dependencia: reducción sustancial de las listas de espera, con la eliminación total de las demoras en las islas no capitalinas y la contención de los tiempos de tramitación por debajo de los 90 días en Gran Canaria y Tenerife.

Modelo asistencial: priorización de los servicios de ayuda a domicilio y asistencia avanzada para garantizar que las personas dependientes permanezcan en su entorno familiar.

Sostenibilidad del sistema: defensa de las pensiones públicas como un pilar intocable e integración de mayores dotaciones presupuestarias en las cuentas regionales.

Un conflicto sobre las competencias y el hecho insular

El recurso a la Fiscalía y la reclamación de una compensación de hasta 100 millones reflejan la profundidad de una crisis de gobernanza territorial. Canarias argumenta que la gestión del flujo migratorio en la frontera sur de Europa sobrepasa la capacidad de un Gobierno autonómico y exige la corresponsabilidad obligatoria del Estado y de las instituciones comunitarias. Al judicializar los retrasos e interpelar directamente a Interior, el Ejecutivo insular busca evitar que la sobrecarga asistencial derivada de una competencia estatal termine estrangulando el desarrollo de los servicios públicos y las políticas contra la pobreza en el Archipiélago.