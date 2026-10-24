No votar, votar en blanco o votar nulo en Canarias no tiene el mismo efecto en las elecciones del 29N

Los canarios acudirán a las urnas el próximo 29 de noviembre para elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado. Sin embargo, no acudir a votar, depositar un sobre vacío o emitir un voto nulo tienen consecuencias diferentes a la hora de realizar el escrutinio.

Canarias elegirá 15 diputados en estas elecciones generales. Ocho corresponderán a la circunscripción de Las Palmas y siete a Santa Cruz de Tenerife. Además, los electores del archipiélago escogerán directamente a 11 senadores.

Qué ocurre si no se vota

No acudir a las urnas supone abstenerse. Esa persona continúa formando parte del censo electoral, pero su decisión no genera ningún voto que pueda incluirse en el reparto de escaños.

La abstención se utiliza para calcular los datos de participación electoral, pero no se suma a ninguna candidatura ni forma parte de los votos válidos utilizados para determinar qué partidos obtienen representación.

Por tanto, no votar no significa entregar el voto al partido más votado ni repartirlo entre el resto de candidaturas.

El voto en blanco sí es un voto válido

La situación cambia con el voto en blanco. En las elecciones al Congreso se produce, por ejemplo, cuando el elector introduce en la urna el sobre oficial sin ninguna papeleta en su interior.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General considera ese voto válido, aunque no se atribuye a ninguna candidatura.

Esto tiene una consecuencia en el Congreso. Para entrar en el reparto de escaños, una candidatura debe obtener al menos el 3% de los votos válidos emitidos en su circunscripción. Como los votos en blanco forman parte de ese total, cuantos más haya, mayor será, aunque sea ligeramente, el número de votos necesarios para alcanzar ese 3%.

En Canarias este cálculo se realiza por separado en las dos circunscripciones provinciales. Los resultados de Las Palmas determinan sus ocho diputados y los de Santa Cruz de Tenerife, sus siete.

El voto en blanco, por tanto, no se entrega al partido ganador, pero sí forma parte del total de votos válidos sobre el que se calcula el límite legal para acceder al reparto.

Qué hace que un voto sea nulo

El voto nulo, por el contrario, no se considera válido y queda fuera de ese cálculo.

La legislación establece, entre otros supuestos, que es nulo utilizar una papeleta o un sobre distinto del modelo oficial, introducir papeletas de candidaturas diferentes en un mismo sobre o alterar voluntariamente una papeleta escribiendo, tachando o modificando nombres.

Un voto nulo sí muestra que una persona ha acudido a votar y, por tanto, forma parte de la participación registrada, pero no beneficia a ninguna candidatura ni entra en el reparto de escaños.

El Senado funciona de forma diferente

Las reglas para elegir senadores presentan particularidades. En Canarias, Gran Canaria y Tenerife elegirán tres senadores cada una, mientras que Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro escogerán uno por isla.

Los electores pueden marcar un máximo de dos candidatos en Gran Canaria y Tenerife y uno en las restantes circunscripciones insulares canarias. Obtienen los escaños quienes consiguen más votos hasta completar los puestos correspondientes a cada isla.

En el Senado también existe el voto en blanco: una papeleta oficial en la que no se haya marcado ningún candidato se contabiliza como voto válido en blanco. Si se señalan más candidatos de los permitidos, el voto será nulo.

Así, aunque abstenerse, votar en blanco o emitir un voto nulo puede expresar en los tres casos que el elector no ha respaldado a ninguna candidatura, su efecto en el recuento electoral no es el mismo.