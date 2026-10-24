Sanidad refuerza las colectas de sangre en Canarias para blindar las reservas hospitalarias

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha emitido un llamamiento a la población sobre la conveniencia de consolidar un hábito regular en la entrega voluntaria de hemoderivados. Desde la administración sanitaria recuerdan que resulta fundamental que los ciudadanos acudan a donar al menos dos veces al año para salvaguardar el abastecimiento de los centros de la red pública y atender con garantías las cirugías programadas, los requerimientos de los servicios de urgencias y las pautas oncológicas complejas.

Para facilitar la participación ciudadana y aproximar los puntos de extracción, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia ha articulado una planificación integral que combina dependencias fijas y unidades móviles de colecta. El dispositivo recorrerá diversos enclaves de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, periodo en el que además permanecerá operativa la campaña universitaria dirigida a los estudiantes y docentes de la Universidad de La Laguna (ULL) y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Con carácter previo al despliegue semanal, los dispositivos extraordinarios funcionan ya durante las jornadas de descanso. En el caso de Tenerife, la unidad móvil permanece situada este sábado en el centro comercial Leroy Merlín de Adeje en horario de 15:30 a 20:15 horas. Asimismo, en Gran Canaria se situará el domingo otro vehículo de extracción en la Plaza Norte del Gran Canaria Arena –entre las 9:00 y las 14:00 horas–, en coordinación con el evento social promovido por la asociación Pequeño Valiente en favor de la atención sanitaria pediátrica.

En el ámbito de las instalaciones hospitalarias convencionales, la ciudadanía puede acudir sin necesidad de reserva previa. El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria dispone de su sala abierta el sábado de 9:00 a 13:00 horas, mientras que el Hospital Universitario de Canarias prestará servicio tanto el sábado –de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas– como el domingo de 8:30 a 21:30 horas. Por su parte, la población palmera cuenta con el recurso habilitado en el Hospital Universitario General de La Palma durante todo el fin de semana.

Para formalizar la entrega, las autoridades recuerdan los requisitos esenciales fijados por el protocolo médico: tener entre 18 y 65 años –tope que se reduce a los 60 años en primeras donaciones–, rebasar los 50 kilos de masa corporal, gozar de buen estado de salud y no encontrarse en periodo de embarazo. Aquellos interesados en resolver dudas sobre lugares o contraindicaciones pueden consultar la página web oficial efectodonacion.com o llamar al número gratuito 900 234 061 habilitado por el organismo.