Canarias instruye a un millar de estudiantes en Polonia sobre riesgos marítimos

El presidente de la asociación Canarias, 1500 km de Costa, Sebastián Quintana, ha culminado una relevante gira de conferencias en Polonia enfocada en la prevención de ahogamientos entre los potenciales turistas que eligen las costas españolas para sus periodos de descanso. El ciclo formativo, compuesto por ocho charlas divulgativas, congregó a más de 1.000 alumnos procedentes de centros educativos de la capital, Varsovia, y de la localidad de Stalowa Wola.

Las sesiones se estructuraron bajo el título El Legado de Arek, un tributo dedicado a la memoria de Arek Puka, el joven de origen polaco que desapareció en el litoral de Tenerife y cuyo cuerpo aún no ha podido ser localizado. En este desplazamiento institucional, Quintana contó con la asistencia de la psicóloga Karolina Anna Walczyk —primera facultativa en atender a la familia durante el operativo de búsqueda— y de Piotr De Gracia Adamczyk, responsable de las labores de interpretación y traducción.

La necesidad de esta intervención radica en una estadística alarmante: siete de cada diez fallecidos por ahogamiento en Canarias son extranjeros. A lo largo de la última década, las aguas del archipiélago han registrado la muerte de once ciudadanos polacos, sumando un balance global de 18 afectados por percances en el entorno costero. Desde la organización advierten de que la cifra real resulta notablemente superior, habida cuenta de que el 60% de los informes oficiales de decesos se tramita sin registrar la nacionalidad de la víctima.

El flujo de viajeros procedentes de este país del este de Europa hacia España se sitúa por encima de los tres millones de turistas anuales, de los cuales alrededor de 500.000 eligen las islas Canarias como destino, lo que representa un espectacular repunte del 100% en las llegadas. La falta de familiaridad con la fuerza del océano Atlántico o la dinámica de las corrientes de resaca convierte a estos visitantes en un colectivo especialmente vulnerable.

Durante las jornadas educativas, tanto los docentes como los propios alumnos compartieron vivencias personales en medios acuáticos, algunas de ellas con desenlaces fatales. La iniciativa persigue afianzar el conocimiento del medio marino y difundir pautas básicas de seguridad y auxilio, apelando a la responsabilidad personal para evitar siniestros evitables durante el periodo vacacional.