Dos heridos, uno de gravedad, tras un choque múltiple entre dos motos y un turismo en Tenerife

Un grave accidente de circulación registrado en las inmediaciones del Parque Nacional del Teide ha dejado este sábado a dos personas heridas de diversa consideración. El siniestro tuvo lugar a la altura del punto kilométrico 40 de la carretera insular TF-24, dentro del término municipal tinerfeño de La Orotava, tras producirse una colisión múltiple en la que se vieron involucradas dos motocicletas y un turismo.

La sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió la llamada de auxilio en el transcurso de la tarde, lo que motivó la rápida movilización de los recursos asistenciales de la zona. Hasta el enclave se desplazaron unidades sanitarias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencia (ERIE) de Cruz Roja, con base operativa en el Teide, para atender de urgencia a los implicados sobre la propia calzada.

El peor parado del suceso resultó ser un joven de 19 años que presentaba un cuadro de politraumatismos de carácter grave. Dada la severidad del diagnóstico y la orografía del terreno, los médicos determinaron su urgente evacuación mediante un helicóptero medicalizado, que trasladó a la víctima directamente al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Asimismo, los facultativos prestaron asistencia a un hombre de 46 años que sufrió un traumatismo craneoencefálico y lesiones en una extremidad superior, ambas calificadas de consideración moderada. Tras ser estabilizado por el personal médico desplazado a la cumbre, fue conducido en una ambulancia sanitarizada hasta el Hospital Universitario de Canarias para una exploración exhaustiva.

Por su parte, agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil acudieron con prontitud para custodiar el tramo afectado y controlar el paso de vehículos, evitando retenciones mayores en una vía de montaña frecuentada durante los fines de semana. La Benemérita se hizo cargo de realizar el atestado correspondiente para esclarecer la dinámica del siniestro y delimitar las posibles responsabilidades.