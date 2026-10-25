El Tenerife sigue sin ganar y se atasca ante el Sabadell

El CD Tenerife no consigue levantar el vuelo en Liga. El conjunto blanquiazul empató este domingo ante el CE Sabadell (1-1) en la Nova Creu Alta, un resultado que alarga su sequía de victorias y le impide dar un paso adelante en la clasificación. Los de Álvaro Cervera siguen sin encontrar la regularidad necesaria para acercarse a los puestos de promoción de ascenso.

El equipo tinerfeño llegaba a la undécima jornada con la necesidad de cambiar la dinámica de las últimas semanas. Sin ganar desde el 13 de septiembre, los blanquiazules afrontaban una salida exigente ante un Sabadell que quería resarcirse de su última derrota a domicilio frente al Burgos.

El Sabadell golpea primero

El conjunto catalán asumió el protagonismo durante la primera mitad y puso en apuros al Tenerife con varias ocasiones de peligro. La madera y la intervención de la defensa visitante evitaron que los locales se adelantaran en el marcador.

Arthur Bonaldo estuvo cerca de abrir el marcador con un potente remate que terminó con el balón estrellándose en el poste. El rechace obligó a un defensor blanquiazul a despejar prácticamente sobre la línea. Más tarde, Valles también encontró el camino del gol, aunque la acción quedó invalidada por fuera de juego.

Tras el descanso, el Sabadell encontró el premio a su insistencia. Apenas habían transcurrido dos minutos de la segunda parte cuando Toni Ripoll puso un balón preciso al área en una falta lateral y Óscar Sanz se anticipó a la defensa tinerfeña para firmar el 1-0.

Enric Gallego rescata un punto

La reacción del Tenerife no se hizo esperar. Ocho minutos después, Enric Gallego aprovechó un centro al área para conectar un cabezazo a corta distancia y devolver la igualdad al marcador.

El tanto permitió al conjunto blanquiazul mantenerse en el partido y evitar una nueva derrota, pero el encuentro perdió ritmo con el paso de los minutos. Las interrupciones y los cambios frenaron la continuidad del juego, mientras ambos equipos tuvieron dificultades para generar ocasiones claras que decantaran el resultado.

Obolskiy y Viereck intentaron alterar el marcador con algunos remates, aunque ninguno de los dos equipos encontró el gol de la victoria. El colegiado Ais Reig señaló el final con un empate que mantiene al Sabadell invicto en casa y deja al Tenerife sin resolver sus problemas de resultados.

El Badajoz, próximo rival en la Copa del Rey

El CD Tenerife tendrá poco tiempo para centrarse en la competición liguera. Los blanquiazules visitarán al CD Badajoz el miércoles 28 de octubre, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, antes de regresar al Heliodoro Rodríguez López.

El siguiente compromiso liguero llegará el domingo 1 de noviembre, cuando el conjunto de Álvaro Cervera reciba al FC Andorra. Una nueva oportunidad para intentar reencontrarse con la victoria y cambiar la dinámica en Liga.