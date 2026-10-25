Fernando Clavijo exige a Pedro Sánchez un plan de choque ante la crisis en Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido por carta a Pedro Sánchez que active de inmediato un plan de contingencia para hacer frente a la reactivación de la ruta atlántica de inmigración irregular. El dirigente autonómico reclama más medios, coordinación entre administraciones y medidas preventivas para evitar que las islas vuelvan a afrontar nuevas llegadas sin recursos suficientes.

La presión migratoria volvió a hacerse notar en octubre, cuando llegaron a las costas canarias 3.814 inmigrantes, de los que 2.776 desembarcaron en El Hierro. La situación vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta de una isla de dimensiones reducidas, que soporta buena parte de las consecuencias de la falta de medios para atender las llegadas.

En su escrito, Clavijo recuerda que el descenso puntual de las llegadas no significaba que la ruta migratoria hubiera desaparecido. Según señala, las autoridades estatales ya conocían el riesgo de una nueva reactivación a través de informes de inteligencia elaborados en julio.

Por ello, el presidente canario pide a Sánchez que detalle qué medidas preventivas se activaron y cuáles siguen pendientes. Clavijo insiste en que su objetivo no es abrir un cruce de reproches, sino garantizar una respuesta adecuada ante una situación que afecta directamente a la seguridad de las personas. Canarias, advierte, no puede afrontar cada repunte de las llegadas «como si se tratara de una emergencia imprevisible».

Más medios y coordinación entre Canarias y el Estado

Entre las seis actuaciones planteadas, Clavijo reclama la convocatoria urgente de la Junta de Seguridad Canarias-Estado para analizar los datos de llegadas y establecer un protocolo de actuación coordinado entre ambas administraciones.

También exige reforzar Salvamento Marítimo, la vigilancia de las costas y los dispositivos de primera acogida. La petición presta especial atención a El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, donde considera necesario adecuar los recursos a la presión migratoria y evitar que la atención a los recién llegados supere la capacidad financiera del Ejecutivo autonómico.

Presión diplomática y más implicación de la UE

La propuesta incluye actuaciones fuera de España. El presidente canario pide al Gobierno que impulse una iniciativa diplomática prioritaria ante Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia para frenar las salidas desde estos países y combatir a las mafias que se lucran con el tráfico ilegal de personas.

Clavijo reclama, además, una mayor implicación de la Unión Europea a través de los mecanismos previstos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Entre sus peticiones figuran un mayor despliegue operativo de Frontex y la inclusión de Canarias en el futuro Marco Europeo de Respuesta de Emergencia.

El objetivo de las medidas es que el archipiélago cuente con medios suficientes para responder a la presión migratoria y que las administraciones actúen de forma coordinada ante una ruta que vuelve a registrar un importante volumen de llegadas.