Jesé devuelve la victoria a Las Palmas y frena seis jornadas sin ganar

La UD Las Palmas volvió a sonreír este sábado. El conjunto grancanario se impuso por 1-0 a la Real Sociedad B en el Estadio de Gran Canaria gracias a un gol de Jesé Rodríguez en los primeros minutos, un resultado que permite al equipo amarillo poner fin a una racha de seis jornadas consecutivas sin ganar.

El triunfo supone un alivio para los amarillos, que necesitaban reencontrarse con la victoria ante su afición después de más de dos meses sin conseguirlo en casa. Sin embargo, los tres puntos llegaron tras un encuentro exigente en el que el equipo insular tuvo que resistir las acometidas de un filial donostiarra que dispuso de ocasiones para empatar.

Jesé aprovecha un error para decidir el partido

La UD Las Palmas encontró el camino hacia la victoria en el minuto 8. Una internada de Pezzolesi por la banda derecha terminó con un centro raso al área que la defensa visitante no consiguió despejar con acierto. Jesé aprovechó el balón suelto y batió con un disparo cruzado al guardameta Olasagasti para establecer el 1-0.

El gol dio confianza al conjunto amarillo, que estuvo cerca de ampliar su ventaja poco después. En el minuto 16, Sergio Viera estrelló un balón en la madera, en una acción que pudo haber encarrilado el encuentro para los locales.

Pero la Real Sociedad B no se rindió. El filial encontró espacios por la banda derecha y puso en aprietos a la defensa amarilla. Dani Díaz protagonizó una de las acciones más peligrosas de los visitantes al enviar el balón al travesaño en el minuto 22.

Las dificultades defensivas obligaron a Juan Manuel Rodríguez a mover el banquillo antes del descanso para reorganizar la retaguardia. A partir de ese momento, el encuentro se convirtió en un intercambio de ocasiones.

El guardameta amarillo Caro resultó decisivo al evitar el empate con una intervención providencial ante un remate de Carrera y el posterior rechace de Gorosabel. Además, un tanto de Aguirre fue anulado por fuera de juego.

La UD Las Palmas también buscó ampliar su ventaja antes del descanso, pero Olasagasti respondió a los intentos de Manu Fuster y Álex Suárez.

Los amarillos resisten hasta el final

Tras el paso por los vestuarios, el partido mantuvo la incertidumbre. La UD Las Palmas tuvo oportunidades para sentenciar el encuentro, aunque volvió a faltarle precisión en los metros finales. Pezzolesi estuvo cerca de marcar en otra acción que terminó con el balón estrellado en la madera.

La Real Sociedad B, por su parte, trató de aprovechar los espacios para encontrar el empate, pero no consiguió transformar sus llegadas en goles.

Con 12.864 espectadores en las gradas del Estadio de Gran Canaria, el equipo amarillo terminó asegurando una victoria que necesitaba para recuperar confianza y dejar atrás su mala dinámica en la competición.

La Copa del Rey, próximo reto de Las Palmas

La UD Las Palmas no tendrá demasiado tiempo para saborear el triunfo. El conjunto grancanario visitará al Alcalá el martes 27 de octubre a las 19:00, en un encuentro correspondiente a la Copa del Rey.

Después, los amarillos volverán a centrarse en la Liga, con una nueva salida exigente ante el Real Oviedo el lunes 2 de noviembre. El encuentro, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, se disputará en el Carlos Tartiere.

La victoria ante la Real Sociedad B supone un primer paso para recuperar sensaciones. Ahora, el reto será dar continuidad al resultado y trasladar esa reacción a los próximos compromisos.