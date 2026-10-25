La TF-1 tendrá cortes nocturnos hasta el jueves por las obras entre Santa Cruz y Arafo

El Cabildo de Tenerife ha iniciado una nueva fase de rehabilitación del firme de la autopista TF-1, una actuación que obligará a modificar la circulación durante las noches en dirección a Santa Cruz de Tenerife. Los trabajos comenzaron este domingo 25 de octubre a las 22:00 horas y las primeras restricciones están previstas hasta las 6:00 horas del jueves 29.

Las obras forman parte de la quinta fase del programa de mejora de esta infraestructura y afectan a distintos tramos entre Santa Cruz de Tenerife y Arafo. La intervención abarca 18,6 kilómetros de carretera y cuenta con una inversión de 13,86 millones de euros, con un plazo de ejecución de seis meses.

Desvíos en Tabaiba y Barranco Hondo

Uno de los principales puntos afectados se encuentra entre los kilómetros 8,8 y 11,9 de la TF-1. Para mantener el tráfico en dirección a Santa Cruz, se habilitará un desvío provisional que permitirá utilizar un carril de la calzada contraria.

Esta medida reducirá la capacidad de circulación en sentido sur. Además, se establecerá un itinerario alternativo por la vía de servicio de Radazul hasta Santa María del Mar, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Los trabajos afectarán a los enlaces de Barranco Hondo, el número 11, y Tabaiba, el número 10. También se producirán modificaciones en las paradas de guaguas de ambas zonas, identificadas con los números 7198 y 7199, respectivamente.

Obras en el entorno de Güímar y Arafo

El segundo tramo de actuación se sitúa entre los kilómetros 18,5 y 19,5, en las proximidades del Polígono Industrial de Güímar y Arafo. En esta zona también se habilitarán medidas para mantener la circulación durante la ejecución de los trabajos.

El dispositivo especial de tráfico contempla itinerarios alternativos debidamente señalizados para facilitar los desplazamientos mientras se desarrollan las obras.

El Cabildo recomienda a los conductores extremar la precaución en los tramos afectados, respetar la señalización provisional y seguir las indicaciones del personal encargado de regular el tráfico.

Una inversión de casi 14 millones de euros

El proyecto comprende la rehabilitación del firme en 18,6 kilómetros de la autopista, distribuidos en dos lotes: uno de 8,5 kilómetros y otro de 10,1 kilómetros. Las actuaciones incluyen el fresado del pavimento deteriorado, la colocación de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente y la renovación de la señalización.

También se contemplan mejoras en la seguridad vial, como la instalación de bandas sonoras en los bordes de la calzada, el repintado de la vía y sus enlaces, la renovación de elementos de señalización informativa y la mejora de los vallados de la mediana.

Los contratos incorporan, además, el uso de mezclas asfálticas con hasta un 50% de material reciclado procedente de pavimentos recuperados.

La intervención dará continuidad a las obras ejecutadas anteriormente entre Arico, Fasnia y Güímar. Con ambos proyectos, el programa de rehabilitación habrá actuado sobre unos 42,6 kilómetros de la autopista del sur de Tenerife, con una inversión conjunta cercana a los 43,86 millones de euros.