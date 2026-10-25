Rescatados cinco tripulantes de un velero galo tras quedar a la deriva y encallar en Lanzarote

El dispositivo de auxilio se activó a primera hora de este domingo, concretamente en torno a las 05:45 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112) recibió una alerta sobre una embarcación de recreo que se encontraba completamente a la deriva en las inmediaciones del litoral insular. El barco, con bandera francesa, había sufrido una avería en sus sistemas de propulsión mecánica que le impidió mantener el rumbo frente a la fuerza de la marea.

Ante la gravedad del incidente y las complicadas condiciones del mar, el centro coordinador movilizó con urgencia a la Salvamar Acrux y al helicóptero Helimer 201 de Salvamento Marítimo, junto con dotaciones de bomberos pertenecientes al Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. Los servicios de rescate acudieron con celeridad hacia el punto señalado, al norte de la isla, para asegurar la integridad de quienes se hallaban a bordo.

La pérdida total de maniobrabilidad forzó a la dotación a abandonar el barco antes de que este colisionara definitivamente contra las rocas. Uno de los navegantes logró alcanzar la orilla por sus propios medios a través del rompiente, mientras que sus cuatro acompañantes optaron por desplegar la balsa salvavidas reglamentaria para mantenerse a salvo en el agua. Poco después, las unidades de salvamento consiguieron rescatar a este grupo y trasladarlo con éxito hasta tierra firme.

Una vez a salvo en la costa, el personal sanitario atendió a los cinco afectados, quienes presentaban diversas contusiones producidas durante la maniobra de evacuación y el choque de la nave contra el litoral rocoso. Pese a los golpes, ninguno de gravedad, todos ellos fueron remitidos a dependencias hospitalarias para someterse a una revisión médica preventiva y descartar complicaciones mayores.

Por su parte, el velero acabó encallado y volcado sobre uno de sus costados en una zona rocosa de Órzola. Los técnicos del consorcio insular y las autoridades marítimas se encuentran analizando la viabilidad técnica para retirar el casco del lugar. Al mismo tiempo, los especialistas mantienen una estrecha vigilancia en el entorno para certificar que no existe riesgo de vertido contaminante o fuga de combustible que pueda perjudicar el ecosistema costero de la zona.