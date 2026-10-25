Tenerife se convierte en el centro político de Europa y Latinoamérica: claves de la cumbre EuroLat

Santa Cruz de Tenerife acogerá la próxima semana a unos 40 eurodiputados con motivo de la XVII Sesión Plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), un encuentro en el que representantes de Europa y América Latina abordarán cuestiones como la seguridad, el comercio, la inteligencia artificial y la lucha contra el crimen organizado.

La reunión, que tendrá lugar en el Parlamento de Canarias, se celebrará en el vigésimo aniversario de la creación de este foro de cooperación entre ambas regiones. La agenda incluye debates sobre los principales desafíos internacionales y el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe.

Uno de los asuntos centrales será la defensa del multilateralismo y el impulso de la cooperación entre ambos bloques, junto con el libre comercio. Los participantes también analizarán la protección de la biodiversidad, la dependencia de materias primas estratégicas y las consecuencias de la expansión de la inteligencia artificial sobre los derechos laborales y sociales.

La seguridad y la protección de los menores, entre los asuntos de debate

La agenda de EuroLat incluirá también cuestiones relacionadas con la protección de los menores en internet, la desinformación, la lucha contra el crimen organizado y la violencia contra las mujeres.

Además de los eurodiputados, participarán parlamentarios latinoamericanos, académicos, representantes de organizaciones internacionales y ONG, así como autoridades locales y regionales de Canarias.

La cita arrancará el martes 27 de octubre con reuniones de distintas comisiones parlamentarias, entre ellas las dedicadas a Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos; Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales, y Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Política Energética.

El miércoles 28 se celebrará la sesión inaugural, en la que intervendrán el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la presidenta del Parlamento autonómico, Astrid Pérez; el eurodiputado popular Gabriel Mato, copresidente de EuroLat por el componente europeo, y el senador uruguayo Daniel Caggiani, copresidente por la parte latinoamericana.

Ese mismo día están previstos los encuentros del Foro Euro-Latinoamericano de Mujeres, el Grupo de Trabajo sobre Seguridad y las reuniones con representantes de la sociedad civil.

EuroLat cumple 20 años

El jueves 29 de octubre tendrá lugar el acto conmemorativo del vigésimo aniversario de EuroLat, en el que participarán antiguos copresidentes de la asamblea.

Creada en 2006, la institución está formada por 150 miembros, distribuidos a partes iguales entre el Parlamento Europeo y representantes de los parlamentos latinoamericanos. Su función es impulsar el diálogo político entre ambas regiones y aprobar resoluciones y recomendaciones sobre asuntos de interés común.

La última sesión plenaria se celebró en Lima, Perú, en junio de 2025. La reunión de Tenerife permitirá abordar los retos compartidos entre Europa y América Latina en un contexto internacional marcado por la inestabilidad y las tensiones en las relaciones entre países.