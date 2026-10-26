Canarias entra en prealerta por calima con el episodio más intenso previsto para el miércoles

Canarias se encuentra desde el mediodía de este lunes, 26 de octubre, en situación de prealerta por calima en todo el archipiélago ante un episodio que irá ganando intensidad durante los próximos días.

La Dirección General de Emergencias ha adoptado la medida a partir de la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos.

Más presencia inicialmente en medianías y cumbres

La entrada de calima será inicialmente más significativa en las medianías y cumbres orientadas al sur de las islas montañosas, donde las concentraciones de partículas en suspensión podrán alcanzar o superar los 100 microgramos por metro cúbico a lo largo de este lunes.

En Fuerteventura y Lanzarote, en cambio, el polvo en suspensión permanecerá durante esta jornada principalmente confinado en altura, con poca incidencia en superficie.

Emergencias señala además que ya se está registrando un deterioro significativo de la calidad del aire en numerosas estaciones de Tenerife y Gran Canaria, así como en algunas de La Palma.

El miércoles se espera la mayor intensidad

La situación podría extenderse progresivamente hacia las zonas bajas. A partir del mediodía del martes no se descarta que la calima gane intensidad en cotas inferiores de todas las islas.

La previsión sitúa el momento de mayor intensidad durante el miércoles, cuando podrían superarse de manera generalizada concentraciones de 100 microgramos por metro cúbico de material particulado en suspensión.

La prealerta afecta a todo el archipiélago mientras se mantiene el seguimiento de la evolución del episodio y de sus efectos sobre la calidad del aire.