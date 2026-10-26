Canarias lidera la subida de los precios industriales en España con un 45,9%

Producir en el Archipiélago es hoy mucho más costoso que hace un año. Canarias lidera la subida de los precios industriales en toda España durante el mes de septiembre con un repunte interanual del 45,9%, según los datos del Índice de Precios Industriales (IPRI) publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra sitúa a las Islas más de 27 puntos por encima de la media nacional, que cerró el noveno mes del año en el 18,3%, su mayor incremento en casi cuatro años.

El tejido productivo isleño vuelve a toparse con su particular cuello de botella. La dependencia energética y las rigideces de un sistema eléctrico aislado pasan factura a las empresas locales, que ven cómo sus márgenes se estrechan mes tras mes. Mientras en el conjunto del país los precios encadenan siete meses en positivo tras el suelo que tocaron en febrero —cuando caían un 6,9%—, en los polígonos de las Islas el golpe multiplica por más de dos el impacto registrado en el resto del territorio nacional.

La factura energética como lastre

El origen de esta escalada tiene nombre propio. La energía se encareció un 49,8% a nivel nacional respecto a septiembre de 2025, lo que supone 16,3 puntos más que la tasa registrada en agosto. Detrás de este dato se encuentra el sobrecoste en la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica, un factor sensible en un territorio fragmentado donde la generación depende de los combustibles fósiles y carece de la competencia real que disfrutan los mercados continentales conectados.

A la electricidad se suma el encarecimiento en el refino de petróleo, que en el desglose por ramas de actividad se disparó un 76,2% interanual, junto al suministro de energía eléctrica y gas, que avanzó un 43,5%. En la variación mensual, tan solo de agosto a septiembre, los costes industriales subieron un 4%, empujados por un alza del 10,8% en la generación de luz y del 13,3% en el refino.

Si se retira el componente energético de la ecuación, el IPRI general habría crecido un 3,6%, dos décimas más que el mes anterior. Esa brecha de 14,7 puntos demuestra hasta qué punto el coste de la luz y los hidrocarburos distorsiona la estructura de gastos de los negocios y resta competitividad a quienes deciden mantener su actividad fabril en las Islas.

Presión sobre las materias primas

El encarecimiento de la energía acaba por filtrarse al resto de la cadena de montaje. Los bienes intermedios subieron un 7,5%, cinco décimas más que en agosto. Este incremento responde a lo que cuesta hoy fabricar piensos para la alimentación animal, un insumo básico para la supervivencia del sector primario en Canarias, además del alza en la metalurgia, la forja de metales y la producción de papel y cartón, vitales para el empaquetado y la exportación isleña.

Por ramas específicas, la industria química elevó sus precios un 12,9% y la manufacturera un 11,6%, mientras que la fabricación de hierro y acero escaló un 17,3%. La única tregua en las estadísticas de septiembre la ofreció la industria de la alimentación, que anotó un ligero descenso del 0,2%.

En el mapa autonómico, tras el 45,9% que soporta Canarias, se sitúan Asturias (44,9%) y otro territorio extrapeninsular sujeto a las mismas tensiones de insularidad y transporte, como es Baleares (40,4%), seguidas de Andalucía (30,3%) y Madrid (20,3%). En el lado opuesto de la tabla, comunidades como Extremadura (6%), Cantabria (8,2%) o Castilla y León (9,7%) amortiguaron el golpe con subidas que apenas representan una séptima parte de la inflación industrial que hoy asfixia al empresario canario.