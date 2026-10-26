Clavijo abrirá en Gran Canaria el foro 'Canarias hacia el futuro' para fijar los desafíos de las islas

El próximo 27 de octubre se inaugurará el encuentro informativo Canarias hacia el futuro, organizado por la agencia de noticias Europa Press, en el que estará presente el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

La cita, que arrancará a las 9.30 hora canaria, servirá de plataforma para examinar la situación de la región y desgranar los principales retos estratégicos a los que se enfrenta el archipiélago en el corto y medio plazo.

El evento se celebrará en el Hotel Santa Catalina, situado en Las Palmas de Gran Canaria, tomando el testigo de la primera edición celebrada hace dos años en Santa Cruz de Tenerife. Tras la ponencia de apertura de Clavijo, la jornada estructurará su análisis en torno a dos mesas de debate que reunirán a representantes del Ejecutivo autonómico con directivos de destacadas compañías del sector privado, en un formato orientado a evaluar la colaboración público-privada como palanca de crecimiento económico.

El primer panel comenzará a las 10.00 bajo el liderazgo del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez. En este espacio intervendrán el coordinador general de Binter, Santiago Guerra; el director general de Lopesan Hotel Group, José Alba; y el rector de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, Antonio Rodríguez. Los ponentes abordarán cuestiones críticas para el desarrollo insular, como el transporte, las infraestructuras, la vivienda y la necesaria conexión entre la formación superior y el tejido productivo.

A partir de las 11.15 horas tendrá lugar el segundo coloquio, enfocado en el modelo productivo y la competitividad regional. Esta mesa contará con la presencia del vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez. Junto a él debatirán el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso Salazar; la responsable de Regulación, Relaciones Institucionales y Comunicación externa de Digi, Mónica Barrera; el director de Moeve en la región, Carlos Giner Monleón; y el responsable de Relaciones Institucionales e Innovación tecnológica de Endesa en el archipiélago, José Manuel Valle. El diálogo versará sobre la digitalización, la transición energética y el impulso al emprendimiento.

Ambos paneles estarán moderados por el delegado de Europa Press en el archipiélago, Ignacio Afonso Montesdeoca, y las sesiones podrán seguirse en directo a través del portal digital de la agencia y de su canal oficial en YouTube.

La cita concluirá en torno a las 12.30 horas con un cóctel de clausura, cerrando una jornada llamada a fijar las bases de la agenda económica canaria.