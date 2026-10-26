Clavijo exige garantías jurídicas en la IA y sitúa a Canarias como referente social

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha participado este lunes 26 de octubre en Bilbao en la presentación del Future Government Center, iniciativa promovida por la consultora NTT DATA para analizar el impacto de la inteligencia artificial en la gestión pública. En un foro compartido con el lehendakari Imanol Pradales y los presidentes de Cataluña, Salvador Illa, y Andalucía, Juan Manuel Moreno, el jefe del Ejecutivo autonómico subrayó las oportunidades que ofrece la tecnología para modernizar las estructuras estatales, advirtiendo al mismo tiempo de la exigencia de garantizar la seguridad jurídica.

Clavijo hizo hincapié en que el despliegue de herramientas algorítmicas en los procedimientos administrativos debe realizarse con máxima responsabilidad, de forma prioritaria cuando los actos y decisiones de la Administración afectan de manera directa a los derechos de la ciudadanía. Ante la celeridad de los avances tecnológicos, el presidente insular instó a acelerar la adaptación normativa y funcional de las instituciones públicas para evitar brechas de protección y asegurar que la automatización redunde en eficiencia sin menoscabo de las garantías legales.

Espacio de Datos insular y la plataforma Alisio

En el terreno de la aplicación práctica, Canarias acudió al encuentro exhibiendo su posición de vanguardia en la digitalización del bienestar social, tras haber desarrollado el primer Espacio de Datos de Servicios Sociales de España y de la Unión Europea. Este instrumento de inteligencia institucional integra y cruza la información procedente de las distintas áreas del Gobierno autonómico, los cabildos insulares, los ayuntamientos y las organizaciones del tercer sector. El objetivo central radica en superar la fragmentación administrativa para consolidar una atención social predictiva, ágil y personalizada.

Esta arquitectura de datos se completa con el despliegue de aplicaciones digitales específicas encaminadas a simplificar el acceso a las prestaciones públicas en ámbitos clave como la discapacidad y las familias numerosas. Entre estas innovaciones destaca la plataforma Alisio, un recurso tecnológico diseñado para prestar apoyo psicosocial integral a cuidadores de personas en situación de dependencia, mayores y dependientes. La iniciativa busca aliviar la sobrecarga de los entornos de cuidados informales mediante asistencia coordinada y seguimiento de sus necesidades.

Gobernanza multinivel y sinergias público-privadas

La intervención de Clavijo puso de manifiesto el valor estratégico de las alianzas interregionales y la colaboración público-privada para acelerar la innovación en el sector público. El intercambio de proyectos exitosos con comunidades autónomas de diverso signo político permite trasladar buenas prácticas operativas y rentabilizar los convenios de cooperación que Canarias mantiene vigentes con los territorios participantes en el encuentro.

Asimismo, el mandatario canario puso en valor el papel del tejido tecnológico privado en la cocreación de soluciones capaces de responder a los retos demográficos y asistenciales del Archipiélago. La estrategia autonómica apuesta por consolidar un modelo de gobernanza digital donde la incorporación de la inteligencia artificial sirva como un vector de cohesión social orientado a anticipar las necesidades colectivas y blindar la calidad de los servicios públicos esenciales.