Colapso en el SCS: huelga médica indefinida y paros de 14.000 sanitarios en Canarias

La sanidad pública del Archipiélago inicia este lunes 26 de octubre en un punto de elevada tensión tras superar el pasado viernes 23 de octubre su primera semana completa de huelga médica indefinida sin pacto entre las partes. La movilización continúa hoy activa después de que las organizaciones sindicales del estamento médico, entre ellas el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) y CESM Canarias, consideraran insuficiente la oferta formal de la Consejería de Sanidad, fijada en un incremento de 80 millones de euros en el Capítulo I de los presupuestos regionales. Los facultativos remitieron una contrapropuesta a la administración autonómica sobre la que aún no han recibido respuesta.

Las reivindicaciones centrales del colectivo médico continúan focalizadas en la mejora retributiva de las horas de guardia y el cumplimiento efectivo de los descansos obligatorios. En este contexto de encallamiento de las negociaciones, el colectivo facultativo ha convocado para mañana martes 27 de octubre, a las 17:30 horas, una manifestación en la avenida José Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria. Bajo consignas que reclaman una mesa de negociación propia, retribuciones acordes a su responsabilidad y descansos justos, la organización insta a los asistentes a acudir con sus batas blancas para visibilizar el conflicto en la calle.

Frente legal y formativo: los MIR denuncian movilizaciones forzosas ante el Ministerio

De forma paralela a la huelga indefinida, el conflicto asistencial ha sumado una vertiente de impugnación administrativa interpuesta por los médicos internos residentes (MIR). La Asociación MIR de Canarias formalizó la semana pasada una solicitud de investigación dirigida al Ministerio de Sanidad para fiscalizar la gestión del Servicio Canario de la Salud (SCS) durante las jornadas de paro.

El colectivo de residentes denuncia la ejecución de traslados de personal entre distintas áreas y servicios sanitarios con el fin de cubrir las ausencias derivadas de la huelga médica. Según sostiene la asociación, estas prácticas alteran los programas de adiestramiento asistencial y exceden el marco legal asignado a los médicos en periodo formativo. Por ello, exigen la intervención directa de las Unidades Docentes para frenar la movilidad forzosa y velar por el cumplimiento del régimen estatutario de la formación sanitaria especializada.

Paros de 10:00 a 13:00 horas: 14.000 trabajadores inician protestas hoy y mañana

El escenario de paralización asistencial se agrava desde este lunes 26 de octubre con la entrada en vigor de los paros convocados de forma conjunta por la plataforma Asamblea7Islas y el Sindicato Independiente Canario de Sanidad (SICS). Esta franja de paros parciales, programada entre las 10:00 y las 13:00 horas para las jornadas de hoy lunes y mañana martes 27 de octubre, afecta al personal sanitario y no sanitario de los grupos C, D y E de la red pública.

La medida abarca a unos 14.000 trabajadores distribuidos en cerca de 30 categorías profesionales de los centros sanitarios del Archipiélago. Ambos sindicatos argumentan la necesidad de acordar mejoras salariales concretas para el resto de la plantilla sin que sus condiciones queden supeditadas a la resolución del conflicto con el colectivo médico. Aunque los convocantes estructuraron estos paros parciales para no solaparse de forma directa con las franjas de protesta de los facultativos y atenuar el impacto en la ciudadanía, la coincidencia de ambos frentes sitúa la capacidad asistencial del SCS ante su mayor reto organizativo del ejercicio.