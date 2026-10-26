Drago Canarias señala al PSOE por difundir bulos con inteligencia artificial para hundir su candidatura

La batalla por la hegemonía del espacio de la izquierda en el Archipiélago ha entrado en una fase de confrontación directa. La portavoz nacional de Drago Canarias, Carmen Peña, ha difundido un comunicado en vídeo a través de las redes sociales en el que denuncia la existencia de una operación orquestada por el Partido Socialista para desgastar a su formación. El mensaje no solo busca responder a lo que consideran ataques recientes, sino que traza una estrategia electoral definida para disputar el electorado tradicional de los socialistas en las Islas.

Peña ha calificado estas acciones como movimientos propios de "las cloacas del régimen", asegurando que su partido sufre una ofensiva que se ha intensificado durante las últimas semanas. Según la portavoz, el objetivo de hacer pública esta denuncia antes de entrar de lleno en los actos de campaña es exponer ante la opinión pública el "juego sucio del Partido Socialista" contra el proyecto que encabeza el exdiputado Alberto Rodríguez.

Inteligencia artificial y el factor Marruecos

Uno de los puntos centrales de la denuncia de Drago Canarias gira en torno al uso de nuevas tecnologías para la desinformación. Peña ha relatado cómo un usuario de redes sociales de perfil promarroquí publicó una fotografía manipulada mediante inteligencia artificial. En dicha imagen aparecía el candidato de la formación por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife en una postura de sumisión frente al presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo.

La portavoz vincula este hecho con la actual postura del Ejecutivo central respecto al país vecino, señalando que la difusión de esta imagen en Canarias corrió a cargo de un antiguo líder de las Juventudes Socialistas en el Archipiélago. "Lo publica aun a sabiendas de que la imagen es falsa, dándole mucha difusión. Un sinvergüenza, simplemente", ha afirmado Peña en su intervención, enmarcando este episodio en un contexto político que define como de "sumisión del Partido Socialista ante Marruecos".

Acusaciones a otras formaciones y medios

El análisis que realiza la dirección de Drago Canarias apunta a que los socialistas no actúan en solitario, sino que operan a través de terceros para no desgastar sus propias siglas en el cuerpo a cuerpo. En su vídeo, Peña sostiene que el PSOE "maneja los hilos de bulos y difamaciones" valiéndose de un abanico de partidos que incluye a Vox, Nueva Canarias o Podemos.

Según las palabras de la portavoz, estas organizaciones han vertido acusaciones que van desde la financiación ilegal hasta la existencia de pactos ocultos, todo ello "a cambio de dinero o de favores". Para Peña, las formaciones a la izquierda del PSOE, tanto en el ámbito insular como en el madrileño, han quedado reducidas a "siervos sumisos de la estrategia del Partido Socialista", acudiendo a lo que denomina el "toque del silbato" de Ferraz.

Esta crítica se extiende también al ámbito comunicativo de las Islas. Desde la formación aseguran que ciertos medios de corte progresista actúan como "correa de transmisión" de estas informaciones para dañar su estructura orgánica, lamentando la situación de los periodistas que trabajan en dichas redacciones y que, a su juicio, conforman la "pata mediática de la cloaca".

El escaño de Rodríguez y los casos de corrupción

Para apuntalar su discurso frente al votante de izquierdas, Drago Canarias ha rescatado dos de los elementos que mayor desgaste han provocado en las filas socialistas durante los últimos años. Por un lado, Peña ha recordado el pacto de gobierno entre el PSOE y Coalición Canaria en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, un acuerdo que se cerró tras descartar una alianza con Drago Verdes Canarias. Por otro, ha traído a la memoria la retirada del acta de diputado en el Congreso a Alberto Rodríguez.

Peña ha calificado aquel episodio parlamentario como un "secuestro del escaño", señalando directamente a la expresidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, y al exportavoz socialista y exministro canario, Héctor Gómez, de quien ha recordado su posterior nombramiento diplomático en Estados Unidos.

Asimismo, la dirigente ha enumerado las causas judiciales e investigaciones que han salpicado a cargos socialistas en las Islas para cuestionar su autoridad moral. "El PSOE canario es el PSOE con más asuntos turbulentos de todo el Estado, con casos como el Tito Berni, Mascarillas, Taishet Fuentes, el caso Valka y un largo etcétera", ha enumerado la portavoz para justificar por qué intentan frenar a su partido.

Llamamiento directo al votante socialista

El tramo final de la intervención de Carmen Peña descubre el propósito electoral de la denuncia. Consciente de que el crecimiento de Drago Canarias depende de su capacidad para absorber el voto descontento de la izquierda tradicional, la formación atribuye estos ataques al "miedo real" de que logren representación en el Congreso de los Diputados.

Por ello, Peña ha lanzado una apelación directa a las bases del partido rival. "Le pedimos al electorado histórico socialista que no premie estas conductas, que pida regeneración de su fuerza política aquí en Canarias", ha solicitado la portavoz. El mensaje se amplía también a los perfiles sindicalistas y a los votantes de otros partidos a la izquierda del PSOE, a quienes reclama un voto de castigo contra las prácticas que considera antidemocráticas para llevar las voces de Alberto Rodríguez y Héctor Morán a la Cámara Baja.