El Gobierno canario destina 166,6 millones a hospitalización de media estancia durante cuatro años

El Gobierno de Canarias ha autorizado un gasto superior a 166,6 millones de euros para contratar servicios de hospitalización de media estancia destinados a pacientes derivados por el Servicio Canario de la Salud (SCS).

La contratación permitirá disponer de camas adicionales para pacientes con patologías que presentan un nivel bajo o medio de requerimiento asistencial y tendrá como áreas de referencia Gran Canaria y Tenerife.

El expediente se tramitará mediante procedimiento abierto y bajo un sistema de acuerdo marco con varios adjudicatarios, después de que finalice el contrato con el que se venía prestando este servicio.

Cuatro años de duración

El SCS distribuirá las camas que salgan a licitación en tres lotes, tomando como referencia las áreas de salud de Gran Canaria y Tenerife.

El acuerdo marco establecerá las condiciones que posteriormente utilizarán las Direcciones de Área de Salud de ambas islas para contratar estos servicios durante un periodo de cuatro años.

Estas plazas de media estancia funcionan como un recurso adicional a la hospitalización convencional para aquellos pacientes que continúan necesitando atención sanitaria, aunque sus necesidades asistenciales sean menores.

Hasta 197 euros diarios por estancia

La licitación establecerá precios máximos por cada día que permanezca ingresado el paciente.

Durante los primeros 60 días, el importe máximo será de 197,19 euros diarios por plaza. Para las hospitalizaciones que superen los 60 días, la cuantía bajará hasta 178,03 euros por día.

La autorización del gasto permite ahora continuar con el procedimiento para adjudicar un servicio que dará cobertura durante cuatro años a pacientes derivados por el SCS en las dos islas capitalinas.