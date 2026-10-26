El mercado hipotecario en Canarias, menos firmas pero más dinero prestado en agosto

El mercado hipotecario residencial en Canarias cerró el mes de agosto con la constitución de 1.197 préstamos sobre viviendas, lo que supone un descenso del 2,4% en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Esta contracción contrasta de forma directa con la tendencia observada en el conjunto del Estado, donde la firma de créditos inmobiliarios registró una tasa positiva del 2,35% interanual.

A pesar del valor negativo en el Archipiélago, la tasa interanual experimentó una recuperación de 15,99 puntos porcentuales respecto a la variación contabilizada en julio, suavizando la pendiente de caída registrada en el periodo estival. Atendiendo al cómputo global de inmuebles, las entidades financieras formalizaron 1.575 hipotecas sobre el conjunto de fincas de la región, movilizando un volumen de capital total de 306,9 millones de euros. Del total de 1.531 fincas urbanas hipotecadas, además de las 1.197 viviendas, se contabilizaron 29 operaciones sobre solares y 305 sobre otros inmuebles urbanos, acompañadas de 44 inscripciones sobre fincas rústicas.

Paradoja financiera: mayor volumen prestado ante la carestía residencial

El análisis de los importes evidencia una divergencia estructural entre la cantidad de operaciones constituidas y el dinero prestado. Frente a la caída del 2,4% en el número de hipotecas residenciales, el capital global desembolsado para la adquisición de vivienda ascendió a 197,7 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 9,55% respecto al volumen registrado un año antes. Este comportamiento refleja un incremento en el importe medio de cada préstamo, motivado por la continua elevación de los precios del suelo y de los activos residenciales en las islas.

No obstante, en la comparativa mensual, agosto respecto a julio de 2026, el importe prestado reflejó un ajuste del 17,6%. En paralelo, la actividad de modificación contractual mantuvo un peso relevante en las finanzas del sector: 513 hipotecas modificaron sus condiciones formales. De esta cifra, 216 operaciones se tramitaron mediante novación con la misma entidad, mientras que 14 correspondieron a subrogaciones al acreedor (cambio de banco) y 283 a subrogaciones al deudor (transmisión del titular del bien).

Descompresión de deuda, cancelaciones y contexto autonómico

Un factor relevante en el balance económico del mes es la tasa de amortización neta. Durante agosto se cancelaron en las oficinas registrales canarias 1.731 préstamos sobre fincas, una cifra que supera el volumen total de hipotecas de nueva constitución (1.575). La desagregación por tipo de finca sitúa la cancelación de préstamos sobre viviendas en 1.251 unidades, a las que se suman 415 fincas urbanas de otra tipología, 55 fincas rústicas y 10 solares.

En el mapa por comunidades autónomas, el comportamiento del crédito residencial mostró un sesgo heterogéneo. Frente al dinamismo registrado en Extremadura (+41,81%), Navarra (+23,18%) y la Comunidad Valenciana (+11,83%), Canarias (-2,4%) se situó en el grupo de regiones con saldo negativo. Con todo, el ajuste en las islas se mantuvo alejado de las caídas de mayor intensidad contabilizadas en La Rioja (-27,7%), Baleares (-21,85%) o la Comunidad de Madrid (-5,85%). En el plano financiero, el capital prestado creció en la casi totalidad del mapa autonómico, registrando descensos únicamente en Madrid (-3,73%) y Cantabria (-2,89%).