El presupuesto canario sube un 5,7% hasta 13.209 millones y vuelve a congelar la bajada del IGIC

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2027, que alcanza los 13.209 millones de euros, un 5,7% más que las cuentas de 2026.

El incremento se concentra principalmente en los servicios públicos, que absorben más del 80% del aumento presupuestario. En sentido contrario, cinco áreas reducen sus recursos, en buena medida por la finalización de fondos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), cuyo impacto ronda los 500 millones de euros.

Transición Ecológica registra la mayor caída

La Consejería de Transición Ecológica y Energía experimenta el descenso más acusado, con una reducción del 68,6% que deja su presupuesto en 142,4 millones.

Turismo y Empleo pierde un 32,8% y queda en 115,1 millones, mientras Hacienda y Relaciones con la Unión Europea reduce sus recursos un 7,5%, hasta los 147,2 millones.

También disminuyen Política Territorial y Aguas, algo menos de un 3% hasta los 96,8 millones, y Agricultura, Ganadería y Pesca, con una caída del 0,51% y un presupuesto de 137,4 millones.

El Ejecutivo sostiene que, descontando el efecto de los fondos MRR, existe un crecimiento generalizado de las políticas presupuestarias.

Sanidad se acerca a los 5.000 millones

En el lado contrario se sitúan las políticas sociales. El Servicio Canario de Salud alcanzará alrededor de 5.000 millones de euros, mientras el gasto sanitario aumenta en 429,8 millones, un 9,1%.

Educación contará con 260 millones adicionales, un incremento del 10,2%, y Acción Social suma otros 201,5 millones, un 24,4% más.

Bienestar Social supera así los 1.000 millones de euros. El Instituto Canario de la Vivienda también figura entre las áreas con mayor crecimiento, con un aumento del 24,6% hasta los 246 millones.

Las políticas de acceso a la vivienda dispondrán de 37,1 millones adicionales, un 22,8% más, mientras Justicia y Seguridad incrementan sus recursos en 41,9 millones, un 15,2%.

Casi 500 millones más para personal

Uno de los mayores incrementos del próximo ejercicio corresponde al gasto de personal, que crecerá un 9,8% respecto al presupuesto inicial de 2026.

Canarias destinará 498 millones de euros adicionales a sus empleados públicos debido, según explicó la consejera de Hacienda, Matilde Asián, al impacto del incremento salarial acordado por el Estado, del 4,5% más un 0,5% adicional condicionado al IPC.

El presupuesto parte de una previsión de crecimiento económico del 1,1% para 2027, una inflación del 3,1% y una tasa de paro del 12,4%.

Deflactación del IRPF y el IGIC continúa en el 7%

Las cuentas incluyen la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF aplicable a la base liquidable general con el objetivo de adaptar el impuesto a la evolución de los precios.

El proyecto mantiene, sin embargo, el tipo general del IGIC en el 7% y no incorpora la rebaja al 5% comprometida electoralmente por CC y PP.

Sí se amplía el tipo cero del IGIC a determinados servicios de alojamiento y alimentación prestados por colegios mayores, colegios menores y residencias de estudiantes.

También se mantiene durante enero de 2027 la bonificación extraordinaria y temporal aplicada al precio final de determinados combustibles derivados del petróleo y se introducen modificaciones en la fiscalidad de las labores del tabaco.

El proyecto de Presupuestos será entregado al Parlamento de Canarias el 30 de octubre, donde comenzará su tramitación con el objetivo de que las nuevas cuentas entren en vigor el 1 de enero de 2027.