En estado crítico tras precipitarse desde cinco metros de altura en Gran Canaria

Un hombre ha resultado herido este lunes tras precipitarse desde un balcón en Gran Canaria. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), el incidente tuvo lugar, sobre las 00.10 horas, en la calle Carmelo González Rodríguez, en Las Palmas de Gran Canaria.

El afectado, de 36 años, se precipitó accidentalmente desde cinco metros de altura, por lo que tuvo que ser atendido por los diversos traumatismos de carácter grave que presentaba. Una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Durante el servicio de emergencia, los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que enviaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, atendieron en la zona al herido, mientras que los agentes de la Policía Local y Policía Nacional, se encargaron de instruir las correspondientes diligencias.