Guaguas invertirá 13,1 millones en 2027 y comprará diez nuevas guaguas eléctricas

Guaguas Municipales prevé invertir 13,1 millones de euros durante 2027 en renovación de flota, infraestructuras, tecnología y actuaciones relacionadas con la futura MetroGuagua.

El presupuesto aprobado por el consejo de administración contempla la adquisición de diez guaguas eléctricas de 12 metros, dentro de una partida de 5,8 millones destinada a nuevos vehículos.

La compañía calcula además que cerrará 2026 con unos 58 millones de viajeros y que superará los 59 millones durante 2027, en un escenario que contempla la continuidad de la gratuidad del transporte público.

Diez eléctricas y una renovación todavía insuficiente

Las nuevas unidades eléctricas sustituirán vehículos propulsados por combustibles fósiles y permitirán continuar con la electrificación de la flota.

Sin embargo, la propia memoria de gestión reconoce que el nivel de renovación previsto para 2027 es inferior al considerado necesario para responder al aumento de la demanda y mantener una edad media adecuada de los vehículos.

Guaguas plantea también adquirir diez unidades articuladas de 18 metros para las líneas de mayor demanda, aunque esta operación todavía no tiene asegurada su financiación por parte de las administraciones públicas.

Unas 72 nuevas incorporaciones

El presupuesto incluye también la continuidad de la contratación de conductores para cubrir jubilaciones y otras salidas de la plantilla.

La previsión de la compañía es incorporar alrededor de 72 nuevos profesionales durante el ejercicio para mantener los servicios actualmente en funcionamiento.

A ello se suman proyectos de mejora tecnológica, actuaciones sobre infraestructuras y trabajos destinados a ampliar las instalaciones y disponer de nuevos espacios para las necesidades operativas de la red.

Tres millones para la MetroGuagua

Guaguas Municipales reserva tres millones de euros para actuaciones relacionadas con la futura MetroGuagua.

Los trabajos se centrarán en intervenciones de prioridad semafórica y paradas, al tiempo que continuará la revisión de la oferta de servicios para adaptarla a la demanda y a los cambios en la movilidad de la ciudad.

La gratuidad continuará en el escenario presupuestario

Las cuentas para 2027 parten de la continuidad de las políticas de gratuidad del transporte público.

El convenio de bonos para 2026 y 2027 alcanza los 35 millones de euros, de los que 23 millones proceden de la aportación estatal destinada a financiar la gratuidad.

La empresa advierte, no obstante, de que los retrasos en la gestión y cobro de estas aportaciones afectan a su tesorería.

Guaguas afronta así 2027 con una demanda prevista superior a los 59 millones de viajeros, mientras deja pendiente de financiación una parte de la renovación de flota que considera necesaria para responder al crecimiento del servicio.