La Guardia Civil investiga la muerte de un bebé por una posible reacción alérgica en Tenerife

La Guardia Civil investiga el fallecimiento de un bebé de tan solo 15 meses de edad en una vivienda situada en el núcleo costero de Los Abrigos, dentro del término municipal de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife.

Durante la mañana de este pasado domingo sucedieron los hechos, que tuvieron lugar en una vivienda sobre las 11.00 horas, momento en el que se activaron los recursos de servicios sanitarios y de seguridad tras recibirse la alerta en el Centro Coordinador de Urgencias.

Hasta el inmueble se desplazaron ambulancias de soporte vital del Servicio de Urgencias Canario (SUC) con personal médico especializado, así como varias dotaciones de la Policía Local y patrullas de seguridad ciudadana de la Benemérita. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas de inmediato para tratar de revertir el estado crítico del lactante, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida y tuvieron que certificar el óbito.

Posible reacción alérgica que acusó la muerte del menor

Fuentes de la Benemérita han confirmado a Europa Press que en la primera inspección técnica ocular no se detectó ningún signo de violencia en el cuerpo del menor. Por este motivo, la línea principal de investigación se orienta hacia causas de carácter accidental o médico, barajándose como hipótesis principal una reacción alérgica, que podría haber causado el fallecimiento del bebé.

Tras autorizarse la comitiva judicial para el preceptivo levantamiento del cadáver, los restos mortales del menor fueron trasladados a la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife.

En estas instalaciones especializadas se llevará a cabo la autopsia reglamentaria, cuyos resultados toxicológicos e histopatológicos permitirán constatar con rigor científico las causas exactas del deceso y arrojar luz sobre las circunstancias clínicas que rodearon el suceso.