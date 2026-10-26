La Laguna adjudica por 8,87 millones 50 viviendas protegidas de alquiler asequible en Tejina

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

La Laguna ha adjudicado por 8.872.202,62 euros la construcción de 50 viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible en Tejina.

El contrato ha recaído en Citanias Obras y Servicios y establece un plazo de ejecución de 24 meses. La promoción se levantará sobre una parcela municipal situada en la calle Auchón de Tagarafate, en su confluencia con la calle El Gofio.

La adjudicación llega después de un procedimiento de licitación al que concurrieron tres empresas. La resolución puede recurrirse durante un plazo de 15 días hábiles antes de completar la formalización del contrato.

Obras previstas para principios de 2027

Según la previsión municipal, los trabajos podrían comenzar a principios de 2027, una vez finalizados los trámites pendientes y, en su caso, resueltos los posibles recursos.

La actuación se desarrollará sobre una parcela de 3.586 metros cuadrados incluida en la Unidad de Actuación Tejina 5.

El proyecto contempla un edificio residencial distribuido en tres portales accesibles y dotados de ascensor, con 50 viviendas protegidas de dos y tres dormitorios.

La promoción incorporará también plazas de aparcamiento, trasteros, zonas ajardinadas y espacios comunes exteriores.

Financiación municipal, autonómica y europea

El proyecto está cofinanciado por el Ayuntamiento de La Laguna, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa de Actuación Integrada 2025-2029 y el Instituto Canario de la Vivienda.

También se utilizarán recursos procedentes de la gestión del patrimonio público municipal de suelo.

Las viviendas deberán cumplir los requisitos de accesibilidad universal, eficiencia energética y sostenibilidad establecidos para este tipo de promociones.

Tras la adjudicación, el siguiente paso será completar la formalización del contrato para que las obras puedan comenzar, según el calendario previsto, a comienzos de 2027.