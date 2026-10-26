La Orotava busca padrinos para que ningún menor se quede sin regalo esta Navidad

La Orotava pondrá en marcha una nueva edición de Apadrina una ilusión, una campaña destinada a facilitar regalos de Navidad a menores de familias del municipio con menos recursos.

Las personas que quieran participar como padrinos o madrinas podrán inscribirse entre el 3 y el 18 de noviembre y colaborar mediante la entrega de juguetes nuevos, tanto educativos como lúdicos.

Cómo participar en la campaña

La inscripción podrá realizarse a través del correo electrónico apadrinaunailusion@villadelaorotava.org o mediante el teléfono 616 097 575.

Para formalizarla será necesario facilitar nombre y apellidos, correo electrónico y número de teléfono. Una vez completado el proceso, cada participante recibirá la información correspondiente sobre el regalo que deberá preparar.

Los juguetes se recogerán posteriormente entre el 1 y el 11 de diciembre en el edificio de Usos Múltiples de La Torrita.

Las familias serán valoradas por los servicios sociales

Las trabajadoras sociales municipales coordinarán la campaña y se encargarán de valorar la situación de las familias destinatarias para determinar a quién se dirige la ayuda.

También organizarán la entrega de los regalos con el objetivo de que lleguen a los menores durante las fechas navideñas.

La campaña volverá así a conectar a particulares, asociaciones, colectivos y empresas de La Orotava con familias que necesitan apoyo, con un calendario que comenzará el 3 de noviembre con la apertura de las inscripciones.