Las Palmas abre el trámite para devolver la tasa de residuos y no hará falta pedir el reintegro

Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado el procedimiento previo a la devolución de la tasa de residuos con la apertura del trámite de audiencia para revocar de oficio las liquidaciones afectadas.

El anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia establece un plazo de 15 días hábiles, contado desde el día siguiente a su publicación, para que las personas interesadas puedan presentar alegaciones.

Sin embargo, los contribuyentes no tendrán que realizar ninguna gestión para que su situación sea revisada. El Ayuntamiento asegura que identificará de oficio las liquidaciones afectadas y tramitará posteriormente las devoluciones que correspondan.

No es necesario presentar una nueva solicitud

El procedimiento también incluye a las personas que pagaron la tasa, pero no presentaron recursos ni reclamaciones con anterioridad.

Quienes ya hayan registrado escritos tampoco deben volver a hacerlo, puesto que esa documentación será tenida en cuenta durante la tramitación. El Ayuntamiento advierte además de que reiterar solicitudes no acelerará el reintegro.

Tampoco será necesario acudir presencialmente a las oficinas municipales ni facilitar actualmente datos bancarios por teléfono.

En caso de que sea imprescindible completar o actualizar algún dato para efectuar una devolución, será la Administración la que contacte directamente con la persona afectada.

Las devoluciones incluirán intereses

Una vez finalizado el procedimiento y adoptada la resolución correspondiente, el Órgano de Gestión Tributaria iniciará las actuaciones necesarias para realizar los reintegros.

Las cantidades que proceda devolver incluirán también los intereses legales correspondientes.

Por el momento, el Ayuntamiento no ha establecido una fecha concreta para efectuar los abonos, ya que antes deben completarse los trámites previstos en la normativa tributaria.

La documentación general del procedimiento puede consultarse en la Oficina Virtual Tributaria y en las dependencias del Órgano de Gestión Tributaria de la calle León y Castillo, número 270.

El Ayuntamiento también ha publicado una guía de preguntas y respuestas sobre el proceso de devolución, mientras continúa la revisión de oficio de las liquidaciones afectadas.