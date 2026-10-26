Podemos, Sumar, IU y Nueva Canarias sellan su alianza electoral bajo las siglas Unidad del Pueblo Canario

Podemos, Movimiento Sumar, Izquierda Unida y Nueva Canarias-Bloque Canarista concurrirán juntos a las próximas elecciones generales en el archipiélago. Las cuatro formaciones han formalizado este lunes la coalición Unidad del Pueblo Canario (UPC) y han registrado sus candidaturas al Congreso de los Diputados en las juntas electorales provinciales.

El acuerdo pretende reunir en una misma papeleta a distintas fuerzas de la izquierda canaria, que aspiran a sumar apoyos y obtener representación en la Cámara Baja.

Luis Campos encabezará la lista por Las Palmas

En la provincia de Las Palmas, la lista estará encabezada por Luis Campos, portavoz parlamentario de Nueva Canarias. En el segundo puesto figura Iratxe Serrano, dirigente de Podemos y exdirectora general de Infancia y Familias del Gobierno de Canarias durante la pasada legislatura.

Durante la presentación de la candidatura, Campos defendió la necesidad de unir a las formaciones de izquierda y situó entre sus prioridades la defensa de los derechos sociales y el acceso a la vivienda. También marcó distancias con el PP y Vox, a los que señaló como adversarios políticos de la nueva alianza.

"Hoy nace Unidad del Pueblo Canario, una sola papeleta de toda la izquierda canaria. Lo hemos logrado, nos lo pedía la gente (...) y no les hemos fallado", afirmó el dirigente de Nueva Canarias.

Campos también expresó su intención de trabajar para "ponerle freno a la extrema derecha", en referencia a Vox, el Partido Popular y sus aliados en Canarias.

Marisol Collado encabezará la lista por Santa Cruz de Tenerife

Por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la candidatura estará liderada por Marisol Collado, coordinadora de Movimiento Sumar en Canarias. Le acompañará Francisco Santamaría, concejal de Unidas Sí Podemos en Tegueste por Izquierda Unida.

Collado presentó la coalición como un proyecto vinculado al activismo municipal y ecologista. Entre sus principales objetivos situó las políticas de vivienda y el gasto público, además de la oposición a las formaciones de derecha y a los partidos nacionalistas de ese espacio político.

La dirigente aseguró que la candidatura "no va a dejar ningún resquicio a la derecha, a la ultraderecha y a la derecha nacionalista", enmarcando así la alianza en una estrategia para agrupar el voto de izquierda en las dos circunscripciones canarias.

Con este acuerdo, las cuatro formaciones buscan concurrir de forma conjunta a las generales y trasladar sus propuestas al Congreso. La vivienda, los derechos sociales y la intervención de las administraciones públicas en las políticas sociales figuran entre las prioridades que han destacado sus representantes.