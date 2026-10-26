Podemos y Frente Amplio se unen para el 29-N en la candidatura al Congreso en Canarias

La formación política Podemos ha anunciado este lunes que "no llevarán a cabo más acuerdos" con otras formaciones de izquierda en las candidaturas al Congreso de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Recordar que Podemos acudirá en coalición con el Frente Amplio, y otros partidos como Nueva Canarias, Izquierda Unida Canarias (IU) y Movimiento Sumar en Canarias en las próximas elecciones. Desde el archipiélago, las formaciones de izquierda van a presentarse bajo el nombre de Unidad del Pueblo Canario.

Una noticia que se contó en redes sociales, hace unas semanas, desde el perfil de la coordinadora de Podemos Canarias, Noemí Santana, con el anuncio de un preacuerdo entre Nueva Canarias y el Frente Amplio para acudir a las próximas elecciones.

Esas palabras dedicaba Santana en su anuncio a las elecciones del 29 de noviembre. "Hemos alcanzado un acuerdo para concurrir juntas a las elecciones generales del 29N. Nos llamaremos Unidad del Pueblo Canario. La unidad se construye poniendo lo importante por delante de las diferencias", destacaba la política canaria.

En el caso de Drago Canarias, otro partido de izquierdas en el archipiélago, que es capitaneado por el exdiputado Alberto Rodríguez, concurrirá a las elecciones, pero en su caso, en solitario.

Según ha recogido EFE de un comnicado del secretario de Organización y portavoz del partido morado, Pablo Fernández, ha comunicado que en la Comunidad Valenciana tampoco se presentarán de manera propia al Congreso.

Fernández ha destacado desde la cuenta oficial de X del partido político que el próximo 29 de noviembre se encuentran en una "encrucijada para detener el avance de la derecha y la extrema derecha", pero también para "garantizar que haya una izquierda fuerte y autónoma" que realmente "implemente políticas para mejorar las vidas de la clase trabajadora".