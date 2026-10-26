Salvamento Marítimo rescata un nuevo cayuco en aguas próximas a El Hierro

Salvamento Marítimo ha interceptado una nueva embarcación en aguas próximas a la isla de El Hierro durante este lunes.

Los servicios de rescate han localizado la neumática a primera hora, en la que viajaban 59 migrantes, entre ellas tres mujeres y cuatro menores de edad.

Una vez trasladados a tierra por la salvamar Navia, en el muelle del puerto de La Restinga, los recién llegados recibieron la primera valoración urgente por parte de los servicios médicos y Cruz Roja, sin que en los primeros momentos se notificaran traslados de extrema gravedad a centros hospitalarios.

Semana de repunte de llegadas en la isla

Según ha informado EFE, durante la semana pasada han llegado 1.539 personas a El Hierro, los ocupantes viajaban a bordo de una veintena de cayucos.

El pasado domingo, un cayuco con 125 personas a bordo, entre ellos 11 mujeres y cinco menores, llegó por sus propios medios al puerto de La Restinga.

Del viernes al sábado, un total de 252 migrantes fueron rescatados, justamente, entre la noche del viernes y la mañana del sábado, en las costas de El Hierro a bordo de tres cayucos.

Durante el viernes, por el día, un total de 566 migrantes, entre ellos al menos 16 mujeres y 27 menores de edad, arribaron en el puerto de La Restinga después de llegar en cuatro cayucos a la isla herreña.

Desde el pasado viernes, alrededor de 900 migrantes fueron derivados a la isla de Gran Canaria en un ferry desde el puerto de La Estaca, en la isla de El Hierro.

Una trágica Ruta Canaria

Recordar que la Ruta Canaria es una de las más mortífera del mundo y con cada llegada a Canarias surgen terribles noticias.

Según recuerda la agencia de comunicación, dos jóvenes fueron enterrados en El Pinar, después de llegar muertos tres días antes en un cayuco con 131 personas a bordo. En el caso de uno de los ocupantes fallecidos, un gambiano de 26 años, la familia seguió la inhumación mediante una videollamada.

Durante estos días, agentes de la Guardia Civil se encuentran investigando la muerte de un menor durante la travesía hacia el archipiélago, que habría sido arrojado por la borda cuando iba como ocupante el pasado 19 de octubre tras nueve días de navegación desde Senegal.