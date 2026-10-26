Seis investigados por robar unos 800 kilos de papa negra en fincas de La Esperanza

La Guardia Civil investiga a seis hombres de entre 24 y 51 años como presuntos autores de varios hurtos en explotaciones agrícolas de La Esperanza, en Tenerife, de las que habrían sustraído aproximadamente 800 kilos de papas. Los investigados son vecinos de La Esperanza y Tacoronte.

La investigación comenzó tras varios robos registrados durante la temporada de cosecha. Según las pesquisas del Equipo ROCA, los sospechosos acudían en diferentes días y aprovechaban que algunas fincas carecían de muros o vallas perimetrales para acceder a ellas.

Presuntamente se desplazaban hasta las explotaciones en dos vehículos particulares. Una vez allí, extraían las papas de la tierra y las introducían en sacos de unos 30 kilos, mientras uno de los implicados permanecía en un vehículo próximo para facilitar la huida.

Los propietarios llegaron a sorprender a los presuntos autores en dos ocasiones, aunque consiguieron escapar. La información aportada por los afectados, la colaboración ciudadana y las investigaciones posteriores permitieron identificar a las seis personas presuntamente implicadas.

A uno de ellos se le atribuye además un hurto en grado de tentativa después de ser sorprendido por el propietario de otra finca cuando presuntamente introducía papas en una mochila de grandes dimensiones.

La Guardia Civil señala que las papas sustraídas eran de la variedad conocida como papa negra, especialmente apreciada y con un precio que puede alcanzar valores elevados debido a su disponibilidad limitada. Algunos de los investigados cuentan además con antecedentes por hechos de naturaleza similar.

Las diligencias han sido instruidas por el Equipo ROCA de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, especializado en delitos contra el patrimonio vinculados al sector primario.