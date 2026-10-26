Telde tendrá una nueva residencia para personas con discapacidad: el plan de San Juan de Dios

El proyecto impulsado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios para construir una residencia sociosanitaria de 30 plazas en Telde aborda una de las principales carencias estructurales de la atención a la dependencia en Gran Canaria: el envejecimiento de las personas con discapacidad. La ubicación del nuevo recurso junto al centro ocupacional Cruz de Jerez responde a una planificación estratégica orientada a garantizar la continuidad en los cuidados sin alterar el entorno vital ni los arraigos comunitarios de los usuarios.

Este planteamiento permite articular un itinerario de atención progresiva. A medida que las necesidades funcionales de los usuarios del centro ocupacional evolucionan con la edad y requieren apoyos permanentes o de mayor complejidad técnica, la residencia facilitará una transición asistencial especializada. El recurso abarcará a residentes del municipio y del conjunto de la isla, integrándose dentro de la planificación que desarrolla el Cabildo de Gran Canaria para la ampliación de la cobertura sociosanitaria insular.

Modernización de infraestructuras e inversión en autonomía personal

En paralelo al desarrollo del nuevo recurso residencial, el plan contempla una inversión estimada de 2,7 millones de euros orientada a la rehabilitación integral del centro ocupacional Cruz de Jerez, cuyas actuaciones están programadas para iniciarse en 2027. La intervención sobre las instalaciones actuales, que prestan servicio a 49 personas, abarca la modernización de talleres, oficinas y áreas comunes, así como la adaptación de baños, salas terapéuticas y la habilitación de cocina y comedor propios.

Desde la perspectiva de la intervención social, esta actualización infraestructural persigue fortalecer las oportunidades de inclusión y desarrollo personal de los usuarios. La ampliación de la oferta formativa y de los talleres ocupacionales busca consolidar los programas de autonomía personal, optimizando las actividades de ocio adaptado e integración comunitaria bajo estándares de accesibilidad e innovación asistencial.

Gobernanza compartida y salvaguarda de la titularidad pública

La ejecución del proyecto ejemplifica un modelo de concertación entre el tercer sector sociosanitario y la administración local. En esta nueva etapa de gestión compartida con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, el Ayuntamiento de Telde preserva de forma explícita la titularidad del inmueble, conservando la responsabilidad pública sobre la prestación del servicio, así como las funciones de tutela, seguimiento y supervisión de las actividades.

Este esquema de gobernanza garantiza la estabilidad jurídica y operativa del recurso, asegurando el cumplimiento de las garantías sociales acordadas con las familias, tales como la gratuidad de la atención y el mantenimiento de los horarios prestacionales. La combinación de capacidad técnica especializada y control institucional público fija un marco de cooperación dirigido a consolidar la red de protección social en el municipio de Telde y en la isla de Gran Canaria.