Torres señala al PP por el bloqueo migratorio y responde a las críticas de Clavijo

La tensión política entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno de España ha vuelto a intensificarse tras las declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en respuesta a los reproches del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la gestión de la crisis migratoria en la ruta atlántica. La postura del jefe del Ejecutivo insular, formalizada mediante el envío de una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exigir soluciones inmediatas ante el incremento constante en el flujo de llegadas, ha sido calificada por Torres como "injusta".

Desde la perspectiva del Ministerio, el Estado central mantiene una línea de actuación activa y continua desplegando medidas operativas en la región para contener el impacto de las llegadas. Torres confirmó que la misiva remitida desde la Presidencia autonómica recibirá una contestación institucional pormenorizada, si bien recalcó que la narrativa sobre una supuesta falta de respuesta gubernamental no se corresponde con la cooperación real ni con las competencias ejercidas en el Archipiélago.

El reparto de menores y el bloqueo en el mapa autonómico

El núcleo de la confrontación política radica en el mecanismo de solidaridad interterritorial para la derivación de menores no acompañados desde los centros de acogida saturados de Canarias hacia el resto de las comunidades autónomas. En este aspecto, la representación del Gobierno estatal dirige el foco de la responsabilidad hacia el Partido Popular, al que sitúa como el principal obstáculo para alcanzar una reforma legislativa eficaz y vinculante.

Torres acusó a la formación conservadora de articular una posición instalada en el populismo y de oponerse sistemáticamente a una distribución equitativa de los menores residentes en Canarias. Según la argumentación del ministro, es la negativa de las comunidades gobernadas o coorganizadas por el PP lo que impide desatascar el cuello de botella asistencial en las islas, imposibilitando un acuerdo de Estado duradero que aporte certidumbre a la red de protección de la infancia.

Contradicción de alianzas y tensión en la gobernabilidad regional

El planteamiento del ministro introduce una cuña analítica de calado en la propia arquitectura del Gabinete insular al subrayar que el bloqueo del sistema de acogida proviene de la fuerza política que sostiene a Clavijo en la Presidencia del Gobierno canario. Con la afirmación "El que no hace nada es su socio", la estrategia de la Administración central busca poner de relieve las incoherencias internas de la coalición de gobierno regional ante la crisis migratoria.

Esta dinámica evidencia la complejidad de un conflicto donde la confrontación entre el Estado y la Comunidad Autónoma se cruza con las discrepancias partidistas en el ámbito nacional. Mientras el Ejecutivo canario reclama un amparo estatal coordinado y obligatorio, el Ministerio sitúa el origen de la parálisis asistencial en la falta de consenso del socio mayoritario de la oposición en las Cortes, condicionando la resolución del debate migratorio al mapa de pactos de la política española.