Un estudio de la ULL analiza cómo la familia influye en la presión estética sobre mujeres jóvenes

Un estudio exploratorio de investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) ha analizado cómo los comentarios y críticas sobre el cuerpo dentro del entorno familiar afectan a mujeres jóvenes residentes en Canarias.

La investigación, titulada Violencia estética en la familia: análisis del body shaming y sus efectos en las mujeres jóvenes, contó con la participación de 21 mujeres de entre 18 y 30 años. Seis fueron entrevistadas individualmente y otras quince participaron en tres grupos de discusión.

El trabajo estudia cómo interpretan estas mujeres los comentarios sobre su apariencia, sus posibles consecuencias sobre el bienestar emocional y las dificultades que pueden surgir a la hora de establecer límites dentro de la familia.

Las madres aparecen como una fuente recurrente de comentarios

Uno de los resultados apunta a la existencia de una transmisión intergeneracional de determinados ideales estéticos.

Las participantes identificaron a sus madres como una de las fuentes más frecuentes de comentarios críticos o prescriptivos sobre su apariencia. Sin embargo, los investigadores no atribuyen este comportamiento exclusivamente a una responsabilidad individual de las madres.

El estudio plantea que ellas mismas pueden haber interiorizado durante su vida los mismos mandatos relacionados con el cuerpo y reproducirlos posteriormente dentro de la familia.

Los autores señalan que estos comentarios pueden aparecer mediante bromas, consejos o expresiones formuladas desde la preocupación y que, cuando se repiten, pueden convertirse en mecanismos de presión sobre la apariencia.

Peso, ropa y apariencia física

Las reuniones familiares aparecen entre los escenarios habituales en los que se producen estas observaciones, que no se limitan únicamente al peso, sino que también pueden referirse a la apariencia general o a la forma de vestir.

Las participantes manifestaron, en distintos grados, mantener una relación conflictiva con su cuerpo, marcada por la insatisfacción, la autocrítica o el rechazo.

La investigación también recoge situaciones de inseguridad, incomodidad y autocensura ante familiares que previamente habían realizado comentarios sobre su apariencia.

Los autores vinculan estas experiencias con distintas formas de malestar psicológico y advierten de su posible impacto sobre la autoestima y la salud emocional.

Dificultades para establecer límites

El trabajo también analiza las dificultades que encuentran algunas jóvenes para frenar este tipo de comentarios dentro del entorno familiar.

Entre las principales barreras aparecen el miedo al conflicto, el temor a perjudicar el vínculo afectivo y la normalización de determinadas observaciones como muestras de preocupación o cariño.

En algunos casos, las participantes relataron que, tras intentar marcar límites, sus familiares dejaron temporalmente de hablar sobre cuestiones relacionadas con el cuerpo o la alimentación, generando situaciones de incomodidad sin que necesariamente desapareciera el problema.

La investigación interpreta estas dinámicas como parte de un ciclo de presión estética y gordofobia que puede transmitirse entre generaciones mediante el lenguaje, las actitudes y las prácticas cotidianas.

Ante estos resultados, los investigadores plantean reforzar la educación sobre diversidad corporal y promover herramientas que ayuden a abordar dentro de los hogares los discursos relacionados con la apariencia y el cuerpo.