Vox renuncia a candidatura propia al Senado en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife tras pactar con el PP

Vox no presentará candidatura propia al Senado en Las Palmas ni en Santa Cruz de Tenerife en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, después del acuerdo alcanzado con el Partido Popular para coordinar sus candidaturas a la Cámara Alta.

Canarias queda así directamente afectada por un pacto que contempla la retirada de Vox en seis provincias. Además de las dos canarias, la formación tampoco concurrirá con candidatura propia en Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares.

El PP, por su parte, no presentará candidatos en Guipúzcoa, Gerona y Tarragona. El director de campaña de los populares, Miguel Tellado, ha explicado que su partido incorporará un candidato independiente propuesto por Vox en los territorios donde la formación de Santiago Abascal renuncia a su candidatura propia.

En Canarias el Senado se elige por islas

El anuncio tiene una particularidad en el archipiélago. Aunque el acuerdo de PP y Vox se ha comunicado utilizando las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, la elección de los senadores en Canarias se realiza mediante circunscripciones insulares.

Gran Canaria y Tenerife eligen tres senadores cada una, mientras que Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro eligen uno por isla.

Por ello, la aplicación concreta del acuerdo en cada isla quedará confirmada con la publicación de las candidaturas. El plazo para presentarlas termina este 26 de octubre y las listas registradas se publicarán en el BOE el día 28. Las candidaturas proclamadas se conocerán definitivamente el 3 de noviembre.

Vox sí concurrirá al Congreso en Canarias

La decisión afecta a las candidaturas para el Senado y no supone la retirada de Vox de las elecciones generales en Canarias.

Para el Congreso de los Diputados, Alberto Rodríguez repetirá como cabeza de lista de Vox por Las Palmas, mientras que Alejandro Santiago Gómez encabezará la candidatura por Santa Cruz de Tenerife.

El acuerdo para la Cámara Alta se produce después de las conversaciones mantenidas entre PP y Vox ante las elecciones del 29-N. Ambas formaciones buscan coordinar sus candidaturas al Senado frente al acuerdo alcanzado por el PSOE y Frente Amplio, según han explicado los propios partidos.

Vox presentará además un único candidato en otras catorce provincias y concurrirá con normalidad en las 23 restantes. El alcance definitivo de la retirada en Canarias podrá comprobarse este 28 de octubre, cuando el BOE publique las candidaturas registradas para el Senado en cada una de las islas.