Aviso de bomba en un vuelo: desalojan un avión en el aeropuerto de Gran Canaria

Los pasajeros de un avión tuvieron que ser desalojados tras un aviso de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria.

El avión que procedía desde Barcelona hacia la isla canaria, según han informado diversos medios de comunicación, tuvo que ser desalojado durante la noche de este pasado lunes.

Un falso aviso de bomba que hizo que se activara un operativo especial de seguridad y emergencia en el aeródromo.

El avión, de la compañía Vueling, aterrizó a las 19.46 horas del lunes, y tuvo que ser trasladado hasta una zona apartada de las instalaciones habituales del aeropuerto, con el objetivo de llevar a cabo las comprobaciones pertinentes tras el aviso de bomba.

En estos momentos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han comenzado una investigación para lograr la identificación y localización de las personas implicadas en la farsa alarma.

Momentos de incertidumbre para los pasajeros

Los ocupantes de la aeronave pasaron momentos de incertidumbre por ese protocolo de emergencia que tuvo que ser activado tras el falso aviso de bomba. Cabe destacar que todos los pasajeros fueron evacuados y estaban en buen estado de salud, según indicó el lunes por la noche Radio Televisión Canaria.