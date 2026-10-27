Binter concurrirá a la OSP para conectar La Palma, La Gomera y El Hierro

Binter concurrirá al futuro concurso de la Obligación de Servicio Público (OSP) anunciado por el Gobierno central para conectar La Palma, La Gomera y El Hierro.

El coordinador general de Binter Canarias, Santiago Guerra, confirmó este martes la intención de la compañía durante su participación en una mesa de la jornada Canarias hacia el Futuro, organizada por Europa Press.

"Cuando salga ese concurso, evidentemente apostaremos por ello", señaló Guerra, quien vinculó la decisión con el objetivo de la aerolínea de mantener la conectividad entre las islas.

La conectividad interinsular como prioridad

El responsable de Binter defendió que uno de los principales objetivos de la compañía es reducir los efectos de la insularidad mediante conexiones entre las islas con frecuencias y tarifas determinadas.

Guerra también destacó la apuesta de la aerolínea por las conexiones con la Península, unas rutas nacionales que calificó como "un acierto".

La compañía queda así a la espera de que se convoque el concurso de la OSP para presentar su candidatura a las conexiones entre La Palma, La Gomera y El Hierro.