Binter mantiene rutas pese al golpe del combustible y reclama mejoras en los aeropuertos

Binter mantiene por ahora su demanda, destinos y frecuencias pese al impacto que están teniendo sobre las aerolíneas el encarecimiento del combustible y la inestabilidad internacional.

El coordinador general de Binter Canarias, Santiago Guerra, reconoció este martes que el incremento de los costes "pega muy duro" al sector aéreo, aunque aseguró que la compañía no contempla actualmente cerrar destinos ni reducir frecuencias.

Durante su participación en la jornada Canarias hacia el Futuro, organizada por Europa Press, Guerra señaló que la inflación y las fluctuaciones del mercado del petróleo están dificultando la actividad del sector, pero defendió que la demanda se mantiene y que la compañía continúa abierta a nuevas oportunidades.

Nueve nuevos aviones para crecer en la Península

Binter cuenta actualmente con una flota de 26 ATR y 16 Embraer y ha cerrado recientemente una operación superior a los 500 millones de dólares para incorporar otros nueve aviones.

La compañía pretende utilizar esta inversión para reforzar principalmente su expansión en el mercado nacional, donde considera que todavía existen posibilidades de crecimiento.

Guerra puso como ejemplo la entrada de Binter en la conexión entre Canarias y Madrid. La aerolínea dispone ya de base en la capital, además de servicios propios de handling y equipos de mantenimiento.

Según explicó, la expansión nacional busca trasladar fuera de las islas el modelo de servicio que la compañía aplica en Canarias.

Binter cuenta con más de 3.000 profesionales y opera diariamente 244 vuelos interinsulares y alrededor de 18.000 asientos. Guerra aseguró además que el volumen del puente aéreo entre Tenerife y Gran Canaria supera al del corredor Madrid-Barcelona.

Binter alerta de la congestión en los aeropuertos

La compañía también reclama mejoras en las infraestructuras aeroportuarias y una mayor coordinación de los horarios debido a la presión existente sobre el espacio aéreo de Canarias.

Guerra advirtió de que los aeropuertos pueden comenzar la jornada con varios vuelos programados prácticamente a la misma hora, lo que dificulta mantener la puntualidad durante el resto del día.

Binter se muestra favorable a una mayor participación de Canarias en la gestión aeroportuaria, aunque Guerra defendió mantener la red única de Aena por su papel en la coordinación del conjunto de aeropuertos.

El responsable de la compañía también reclamó mejorar los accesos a los aeropuertos, que calificó como "críticos" en algunos casos, y señaló la congestión de las autopistas como otro de los problemas que condicionan la movilidad hacia estas instalaciones.

Formación para cubrir perfiles especializados

Binter tiene actualmente 82 alumnos distribuidos en tres promociones para formarse como técnicos de mantenimiento aeronáutico.

Guerra señaló que este tipo de profesionales presentan una empleabilidad cercana al 99% y defendió la creación de un "banco de talento" que permita formar en Canarias perfiles especializados que actualmente tienen una elevada demanda dentro del sector.

Sobre el futuro tecnológico de la aviación, descartó avances importantes a corto y medio plazo en aeronaves propulsadas por hidrógeno y apuntó a las exigencias de seguridad como uno de los factores que ralentizarán este tipo de cambios.

Mientras afronta el incremento de los costes operativos, Binter mantiene así su estrategia de crecimiento nacional y la incorporación de nuevos aviones, aunque sitúa la congestión aeroportuaria y los accesos como dos de los problemas que Canarias deberá abordar para sostener el crecimiento del tráfico aéreo.