Canarias inyecta 166 millones en la sanidad privada para descongestionar sus hospitales

La realidad de la gestión asistencial se impone a los discursos políticos. El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha tocado techo en su capacidad operativa y el Ejecutivo autonómico ha tenido que recurrir a la infraestructura del sector privado para evitar un colapso mayor. Para lograrlo, el Gobierno ha autorizado un desembolso de 166,6 millones de euros destinados a contratar camas de media estancia para pacientes derivados en Tenerife y Gran Canaria.

Pragmatismo frente a la saturación

Las imágenes recurrentes de urgencias desbordadas en los principales centros de las Islas obligan a tomar decisiones prácticas. Esta licitación reconoce de facto que la red pública no puede sostener en solitario la atención de pacientes que, superada la fase crítica, requieren cuidados continuados.

El procedimiento se formalizará mediante un acuerdo marco dividido en tres lotes, con una duración de cuatro años. Esta fórmula contractual otorga a las gerencias insulares la flexibilidad necesaria para contratar los servicios externos en función de la demanda real, optimizando así la asignación de camas y recursos.

Eficiencia y control del gasto

El contrato establece unos márgenes cerrados que aseguran la viabilidad financiera de la externalización. La Administración pagará un máximo de 197,19 euros por paciente y día durante los primeros dos meses de ingreso. A partir de la jornada 61, esta tarifa se reducirá a 178,03 euros diarios.

Derivar a estos enfermos a clínicas concertadas supone un ahorro frente al enorme coste que implica mantenerlos inmovilizados en camas de agudos dentro de los grandes hospitales públicos. Esta ineficiencia estructural es la que tradicionalmente satura las plantas, engrosa las listas de espera y paraliza la actividad quirúrgica en el Archipiélago.

La empresa como soporte vital

Lejos de los debates ideológicos que demonizan la intervención privada, este expediente demuestra que la colaboración público-privada es la herramienta más eficaz para sostener la atención ciudadana. Las empresas del sector salud asumen ahora la carga que la Administración no logra gestionar por sí misma. Se establece un mecanismo donde el proveedor privado resuelve el estrangulamiento del sistema, garantizando que el paciente reciba atención de calidad mientras se libera un espacio vital imprescindible en los hospitales canarios.