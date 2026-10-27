Canarias lidera la creación de empleo en España y roza el millón de ocupados

El mercado laboral de Canarias ha cerrado el tercer trimestre con cifras históricas. La Encuesta de Población Activa (EPA) revela una caída del paro en 4.300 personas, situando el total de desempleados en 131.600. Con una tasa de desempleo del 10,92%, las Islas registran su mejor tercer trimestre desde 2007, consolidando cuatro trimestres consecutivos de recortes en las listas del paro.

Sin embargo, el dato más relevante reside en la ocupación neta. El Archipiélago ha generado 38.100 puestos de trabajo entre julio y septiembre, empujando el total de ocupados hasta los 1.073.600. Nunca antes tantas personas habían estado trabajando en Canarias durante este periodo del año, superando los 1,2 millones de activos.

El tejido productivo y la expansión administrativa

Detrás de las grandes cifras macroeconómicas asoman los matices de la estructura laboral isleña. La creación de empleo ha estado sostenida por la empresa privada, que sumó 21.500 nuevos trabajadores a sus plantillas, lo que supone un crecimiento del 2,49%. Los autónomos y empresarios continúan absorbiendo mano de obra, demostrando la resiliencia del tejido productivo real frente a los crecientes costes operativos.

En paralelo, el sector público ha experimentado una expansión notable. Las administraciones crearon 16.500 nuevos empleos en un solo trimestre. Esto representa un salto del 9,49% respecto al periodo anterior, situando el volumen público en 190.300 nóminas. El ritmo de contratación del Estado cuadruplica porcentualmente al de la economía privada, un factor que maquilla el volumen total de afiliación y eleva la presión sobre las arcas financiadas por los contribuyentes.

Consolidación estructural y reducción interanual

La perspectiva interanual confirma la tendencia de fondo. En los últimos doce meses, el paro se ha desplomado un 23,6%, lo que se traduce en 40.600 personas menos sin trabajo. Simultáneamente, la economía ha sido capaz de generar 65.700 empleos en un año. Hay más canarios dispuestos a trabajar y encontrando un hueco en el mercado.

La calidad del empleo muestra señales de estabilización. El número de trabajadores con contrato indefinido aumentó en 48.400 personas, afianzando una tasa de fijeza que ya supera el 84% de los asalariados canarios. Por su parte, el empleo a tiempo completo lideró las altas con 37.100 nuevos ocupados.

El trimestre ha sido favorable para el empleo femenino. El paro entre las mujeres se redujo en 6.700 personas, dejando la tasa en un 11,52%. En el caso de los hombres, la caída fue de 2.500 parados, ajustando su tasa al 10,38%.

Liderazgo nacional frente a los grandes motores

El comportamiento de Canarias destaca en el mapa nacional. Mientras potencias demográficas como Madrid o Andalucía destruyeron miles de puestos de trabajo durante el verano, el Archipiélago lideró la creación de empleo en toda España. Las Islas sumaron esos 38.100 ocupados, por delante de Baleares y Galicia.

El desempleo juvenil, lastre histórico de la región, también da un respiro. Un total de 4.100 menores de 25 años abandonaron el paro, reduciendo la tasa al 20,28%. Queda camino por recorrer, pero los datos confirman que el mercado canario tiene capacidad para generar riqueza. El reto futuro será asegurar que este crecimiento descanse sobre la productividad empresarial y no sobre el endeudamiento institucional.